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滑雪板、樂器都算 虎航10/26起加收大件行李託運手續費

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
虎航10月26日起將針對特殊託運新增「大件行李手續費用」收費，常見物品包含衝浪板、滑雪板、釣魚竿、高爾夫球具、大型樂器等都算在內。圖台灣虎航班機示意圖。聯合報系資料照
虎航10月26日起將針對特殊託運新增「大件行李手續費用」收費，常見物品包含衝浪板、滑雪板、釣魚竿、高爾夫球具、大型樂器等都算在內。圖台灣虎航班機示意圖。聯合報系資料照

台灣虎航近日公告，10月26日起將針對特殊託運新增「大件行李手續費用」收費，常見物品包含衝浪板、滑雪板、釣魚竿、高爾夫球具、大型樂器等都算在內，每件收取550元手續費，尺寸超過100公分以及外邊長寬高的尺寸總和大於203公分以上，即視為大件行李，

虎航表示，因應疫後旅遊型態改變，觀察國人出國以運動如滑雪、自行車及高爾夫等原因比例增加，參考國際間對大件行李多有制定相關詳細收費及託運規定，為符合旅遊趨勢及有效利用行李艙空間，於2025年冬季班表正式啟動此項託運規定。

根據虎航日前在官網公告，10月26日起，將針對特殊託運新增「大件行李手續費用」收費。大件行李的定義為，託運行李單邊尺寸超過100公分，以及外邊長寬高的尺寸總和大於203公分以上，且單件運動行李或大件行李重量不可超過45公斤。

常見的特殊大型行李為包含衝浪板、滑雪板、釣魚竿、高爾夫球具、自行車、大型樂器，以及單邊長度超過100公分的油畫、雕像、電視機、家具等。

虎航強調，若因個人特殊需求或與嬰幼兒同行，任何超出尺寸的輔助設備、助行設備、醫療器材和嬰兒用品，皆可免費辦理託運，一位旅客僅能免費受理一件輔助載具。

虎航指出，若旅客本人使用的第一輛輪椅可免託運，第二輛或以上輪椅就須支付相關費用；旅客因醫療需求使用的醫療器材，如呼吸器、氧氣濃縮機等則可免費託運。

其他航空部分，華航針對大型樂器、運動器材等特殊行李，現行規定為計入個人託運行李額度，依包裝件數計算，超過免費託運行李額度件數、重量需要支付超額行李費，至於行動輔具則可納入免費託運行李額度不另行收費。

長榮航空針對運動器材則是可列入託運行李額度計算，若攜帶超過額度、重量或尺寸行李，需要支付超額行李費；樂器比照一般行李處理，超過行李額度必須另外付費；行動輔具則為免費託運，限行動不便旅客攜帶使用。

台灣虎航 額度

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