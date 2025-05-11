醫師親測「進食順序」不同 可有效降低血糖上升幅度

想要控制血糖，除了注意吃的內容，「進食順序」也很關鍵。家醫科醫師李唐越指出，飯後血糖的高低與心血管健康密切相關，尤其是高血糖不僅會增加糖尿病風險，更可能提高罹患心肌梗塞與中風的機率。

李唐越在其任職診所的YouTube頻道中分享實測結果，他連續兩天吃下相同的滷肉飯便當，搭配一杯紅茶拿鐵。第一天正常吃法，從頭到尾照慣例吃，飯後血糖來到161 mg/dL，但第二天他刻意調整進食順序：先喝水，再吃肉、菜，最後才吃飯，結果飯後血糖降至138 mg/dL，顯示只改變進食順序，就能有效降低血糖上升幅度。

「這樣的差距對健康有很大的影響。」李唐越解釋，飯後血糖若長期過高，會導致體內氧化壓力上升、引發慢性發炎，進而傷害血管內皮功能，是造成心血管疾病的重要元凶，尤其現代人常有餐後飲料習慣，再加上高油、高糖的便當，對血糖控制更是一大挑戰。

李唐越強調，即便沒有糖尿病，掌握正確的進食順序，也能幫助血糖穩定、減少動脈硬化風險。他建議民眾在進食時採取「水、蛋白質、蔬菜、澱粉」的順序，不僅能延緩碳水吸收速度，還能增加飽足感、避免過量進食。