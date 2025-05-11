快訊

「進喔！進喔！」白沙屯媽祖下午近4點回鑾安座 進香之旅圓滿落幕

陳曉東自刪差評！驚訝反應這麼大 改口稱讚GD「Good Performer」

聽新聞
0:00 / 0:00

醫師親測「進食順序」不同 可有效降低血糖上升幅度

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師李唐越以連續兩天吃滷肉飯便當但進食不同順序，實測血糖的變化。示意圖／Ingimage
醫師李唐越以連續兩天吃滷肉飯便當但進食不同順序，實測血糖的變化。示意圖／Ingimage

想要控制血糖，除了注意吃的內容，「進食順序」也很關鍵。家醫科醫師李唐越指出，飯後血糖的高低與心血管健康密切相關，尤其是高血糖不僅會增加糖尿病風險，更可能提高罹患心肌梗塞中風的機率。

李唐越在其任職診所的YouTube頻道中分享實測結果，他連續兩天吃下相同的滷肉飯便當，搭配一杯紅茶拿鐵。第一天正常吃法，從頭到尾照慣例吃，飯後血糖來到161 mg/dL，但第二天他刻意調整進食順序：先喝水，再吃肉、菜，最後才吃飯，結果飯後血糖降至138 mg/dL，顯示只改變進食順序，就能有效降低血糖上升幅度。

「這樣的差距對健康有很大的影響。」李唐越解釋，飯後血糖若長期過高，會導致體內氧化壓力上升、引發慢性發炎，進而傷害血管內皮功能，是造成心血管疾病的重要元凶，尤其現代人常有餐後飲料習慣，再加上高油、高糖的便當，對血糖控制更是一大挑戰。

李唐越強調，即便沒有糖尿病，掌握正確的進食順序，也能幫助血糖穩定、減少動脈硬化風險。他建議民眾在進食時採取「水、蛋白質、蔬菜、澱粉」的順序，不僅能延緩碳水吸收速度，還能增加飽足感、避免過量進食。

中風 健康飲食 心肌梗塞 糖尿病 蛋白質

延伸閱讀

淡出演藝圈11年爆死訊 ！《許浚》資深男星鄭明煥心肌梗塞離世 享年65歲

不只碳水、吃大量蛋白質也血糖飆升？專家曝「混合一類成分」要注意

糖尿病會讓壽命縮短10年？自己就是患者三十年的專科醫說出真相

血糖高可以吃麵包嗎？避3種「危險麵包」 愈柔軟的麵包愈邪惡！

相關新聞

腰痠、腳腫、疲倦竟是大雨作祟 中醫師教你「去濕氣」

近日大雨襲台，即將又要迎接5月梅雨季，現在四周環境籠罩著濕氣，對身體也會帶來一些影響。中醫師吳明珠說，濕氣分為兩種，外在...

雨區擴大！16縣市大雨特報 恐下到晚上

2/3個台灣都下雨了！中央氣象署下午15時25分針對全台16個縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

醫師親測「進食順序」不同 可有效降低血糖上升幅度

想要控制血糖，除了注意吃的內容，「進食順序」也很關鍵。家醫科醫師李唐越指出，飯後血糖的高低與心血管健康密切相關，尤其是高血糖不僅會增加糖尿病風險，更可能提高罹患心肌梗塞與中風的機率。

50歲男不吃甜卻患重度糖尿病 醫曝「爆糖便當」暗藏陷阱

不少人將糖尿病和「愛吃甜食」畫上等號，實際上，看似不甜的日常便當，也可能暗藏驚人的含糖量。家醫科醫師李唐越分享，一名50歲工人平時不吃甜點，卻自認工作耗體力，午餐必吃兩個便當，還搭配焢肉或炸雞腿等主菜。三個月內體重突然減少10公斤，檢查發現糖化血色素高達11%，遠高於正常上限5.6%，確診為重度糖尿病。

康乃馨如何延長保存？ 農糧署傳授「5招」讓花不凋謝

每年5月的第二個星期天是母親節，不少民眾會在這天以康乃馨表達對母親的愛與感謝。雖然鮮花能帶來感動與儀式感，但花期短暫，如何讓康乃馨更持久地綻放，常讓人感到苦惱。對此，農糧署特別提供康乃馨選購與保存小撇步，讓這份愛意能更長久地延續。

濃霧影響南、北竿機場 計影響2架次…目前已恢復起降

中央氣象署中午11時15分針對14縣市發布豪雨特報，其中豪雨警戒縣市包含台中市山區、南投縣；大雨警戒區包含基隆北海岸、台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。