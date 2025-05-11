雨區擴大！16縣市大雨特報 恐下到晚上

不少人將糖尿病和「愛吃甜食」畫上等號，實際上，看似不甜的日常便當，也可能暗藏驚人的含糖量。家醫科醫師李唐越分享，一名50歲工人平時不吃甜點，卻自認工作耗體力，午餐必吃兩個便當，還搭配焢肉或炸雞腿等主菜。三個月內體重突然減少10公斤，檢查發現糖化血色素高達11%，遠高於正常上限5.6%，確診為重度糖尿病。

2025-05-11 15:15