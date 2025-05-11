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雨區擴大！16縣市大雨特報 恐下到晚上
2/3個台灣都下雨了！中央氣象署下午15時25分針對全台16個縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。
中央氣象署指出，鋒面影響，易有短延時強降雨，台中市山區及南投縣已有豪雨發生，今（11）日大台北、基隆、宜蘭、桃園、中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣。影響時間：11日下午至11日晚上。
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