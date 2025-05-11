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無酬照顧4.41小時 衛福部呼籲重視母職價值

中央社／ 台北11日電

今天是母親節，據統計，台灣已婚女性平均每天無酬照顧時間為4.41小時，是配偶或同居伴侶的3倍，衛福部呼籲思考母職價值，體認分擔家務重要性，讓媽媽有自由支配的時間與空間。

衛生福利部今天在國立台灣科學教育館舉辦「愛的生產線」活動，衛福部社會及家庭署副署長張美美也到現場支持，她說，長久以來，社會對母親的期待常是無條件的付出與奉獻上，也讓許多母親在無酬勞動中，默默承擔起照顧、教養、家務等責任。

張美美在受訪時引用行政院最近一次在2021年「性別圖像」公布人口、婚姻與家庭，在平均每天無酬照顧時間的部分，2019年調查15歲以上有偶或同居女性時長為4.41小時，她的配偶或同居人則僅1.48小時。

這份報告顯示，女性以做家事2.22小時最長，其次為照顧未滿12歲兒童1.68小時，照顧長輩等為0.51小時。張美美認為，照顧家庭不是「誰幫誰」，而是「一家人共同的責任」，無論是照顧及教養孩子、處理家務事，或是情感支持，每一份付出都值得被肯定。

張美美說，當人人都能體認到共同分擔家務的重要性，媽媽有了更多可自由支配的時間與空間，才能有為自我爭取成長的機會，進而實現「媽媽自由，家庭快樂」，希望藉由這次慶祝母親節活動，呼籲社會大眾一起思考母職的價值，應該被看見與被重視。

張美美進一步提到，這次活動以「製作雞蛋糕」這條生產線為核心，融合親子劇場、闖關活動與角色扮演，期盼在遊戲與體驗中，讓參與者實際體驗家庭中每個角色的價值與互相合作的重要性，推動正向的家庭關係。

母親節 配偶

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