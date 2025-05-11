50歲男不吃甜卻患重度糖尿病 醫曝「爆糖便當」暗藏陷阱

不少人將糖尿病和「愛吃甜食」畫上等號，實際上，看似不甜的日常便當，也可能暗藏驚人的含糖量。家醫科醫師李唐越分享，一名50歲工人平時不吃甜點，卻自認工作耗體力，午餐必吃兩個便當，還搭配焢肉或炸雞腿等主菜。三個月內體重突然減少10公斤，檢查發現糖化血色素高達11%，遠高於正常上限5.6%，確診為重度糖尿病。

李唐越在任職診所的頻道中指出，這名男子的案例並非少數，許多外食族習慣以便當充飢，卻忽略「爆糖風險」早已潛藏其中。常見的滷汁、醬料、加工醃漬物，為了調味往往添加大量糖分，再加上高油、高溫烹調的主菜如炸物、滷肉，熱量與糖含量雙雙飆高。此外，多數便當青菜份量少，缺乏膳食纖維，讓血糖更難控制。

「糖尿病不是只跟甜食有關，很多食物吃起來不甜，卻含有大量『隱形糖分』。」李唐越提醒，這些精緻醬料與高溫料理容易刺激食慾，不僅攝取更多熱量，也讓身體處於長期高血糖風險中。

根據統計，台灣目前約有300萬名糖尿病患者，面對日益年輕化的趨勢，李唐越建議，日常飲食應以「原型食物」為主，少碰高糖調味品，才能有效控制血糖。他也分享自助餐挑菜技巧：可優先選擇深綠色蔬菜、紅黃蔬菜或菇類，有助補充植化素與膳食纖維，增強抗氧化力，降低糖與油炸物對身體的負擔。