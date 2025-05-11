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北市「愛天使園遊會」 特教生打節拍演奏向母親致謝

中央社／ 台北11日電

第10屆台北市「愛天使園遊會」在今天母親節登場，特教生們在媽媽陪同下拍打節拍，演奏「感恩有妳」，向母親致謝。現場百餘攤位並提供天使孩子與母親共享天倫樂。

特教生的母親實為不易，台北市國小學生家長會聯合會獲各界襄助下，以「讓愛發光，讓夢溫暖」為主題，安排在母親節於台北市花博爭艷館舉辦第10屆「愛天使園遊會」，幫助特教生以展現才藝方式向母親表達感謝。

園遊會開始時，台北市立台北特殊教育學校肢體運作困難的特教生們，在媽媽、家人的協助下拍打節拍，演奏「感恩有妳」曲目，接著演出「愛在輪舞間」，目睹母愛的偉大，觀眾紛紛看得眼眶濕潤。台北市政府秘書長李泰興並頒獎予校長蔡明蒼，感謝帶領著老師們為特教學生及家長的付出。

除獲得市府協助，台北市國小學生家長會聯合會總會長蕭雯謙說，活動能持續舉辦不容易，這是因為獲得各界襄助，而每個孩子都有夢，希望能集眾人之力陪伴孩子們成長，讓愛發光、讓夢溫暖。

活動現場並有102個攤位，為特教生與家長設計可以共享天倫的遊戲活動，例如拋丟重量極輕的紙球遊戲，可讓手掌握合困難、手部肌力甚弱的特教生嘗試。還有導入日本的氣球排球，透過減輕難度，讓特教學生也能享受打排球的樂趣。

而台北啟聰機器人團隊，則在特教老師以手語、圖像與動作示範的帶領下，傳授學生如何操作機器人，激發學生的潛能，因而有學生在「台北市112年度中小學資通訊應用大賽」中的人型機器人格鬥賽項目榮獲季軍，也有學生學會拆解舊機器人、重新組裝，學習程式編寫與修改等，成果豐碩。

李泰興允諾，市府會持續提升特教品質。台北市教育局長湯志民舉例，硬體方面，市府去年為學校打造無障礙環境設備，投入近新台幣5000萬元經費；軟體方面，特教助理員總計已達990名左右。

另外，台北市立啟明學校「啟鳴之聲」合唱團、台北市立啟聰學校學生也上台演出，向媽媽說謝謝。

北市 小學生 母親節

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