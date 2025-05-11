康乃馨如何延長保存？ 農糧署傳授「5招」讓花不凋謝

每年5月的第二個星期天是母親節，不少民眾會在這天以康乃馨表達對母親的愛與感謝。雖然鮮花能帶來感動與儀式感，但花期短暫，如何讓康乃馨更持久地綻放，常讓人感到苦惱。對此，農糧署特別提供康乃馨選購與保存小撇步，讓這份愛意能更長久地延續。

康乃馨之所以會與母親節產生連結，源於20世紀初美國一位名叫安娜．賈維斯（Anna Jarvis）的女子。她為紀念過世的母親，在母親節當天送出白色康乃馨給教會會友，象徵純潔的母愛，並呼籲設立全國性節日表達感恩之情。此後，康乃馨逐漸成為向母親致意的代表性花卉。

農糧署近日在臉書粉專指出，康乃馨不僅色彩溫暖、花語感人，也是國內各地花農精心培育的重要花種。民眾在挑選花束時，建議優先選擇花瓣完整、花苞飽滿、葉色翠綠且無枯黃或病斑者，同時觀察花莖是否挺直、有無損傷，才能提升花材的新鮮度與觀賞期。

想讓康乃馨在家中綻放更久，也可參考以下保存建議：

1.回家後立即修剪花腳：將花腳斜剪1至2公分，增加吸水面積。

2.剝除葉片：剪去會浸在水中的葉子，避免腐爛。

3.選擇乾淨花瓶：使用乾淨容器盛裝清水，每2天換水一次，可加入少量保鮮劑。

4.避免陽光直曬與高溫：將花瓶擺放在通風涼爽處，延長花期。

5.妥善包裝冷藏：若尚未立即贈送，可用報紙包覆後置入塑膠袋冷藏，保持水分。

農糧署提醒，民眾若想在母親節購買在地康乃馨，可至各大花市或農會合作花店選購，也可參考農遊券平台、花卉產銷班推出的花禮服務。支持國產花卉，不僅品質新鮮，也能為在地花農注入更多鼓勵。