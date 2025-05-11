台中山區大雨中橫便道土石流阻斷搶通 單線雙向通行

鋒面影響，台中和平山區昨起降下大雨，台8線中橫便道多處土石流，今天上午原訂通行班次取消，經公路局派機具搶修，上午10時加開班次開放通行，部分路段仍清除中。

公路局中區養護工程分局谷關工務段長饒哲銘今天表示，台中和平區昨天晚間起降下大雨，24小時累積雨量已超過100毫米，台8線77k及84.5k幾乎同時發生土石流阻斷。

饒哲銘表示，中橫便道今天上午原訂7時的通行班次取消，清晨立即調派機具到場，已搶通可單線雙向通行，上午加開10時班次；另外，台8線靈甫橋附近也出現大量泥流，搶修後又不斷掉落，人員仍持續清除作業。

中央氣象署指出，今天仍受鋒面影響，各地天氣不穩定，容易有陣雨或雷雨，並有大雨發生機率，特別是在中南部、台東地區及各地山區有局部豪雨發生機率。