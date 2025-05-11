關心媽媽偏頭痛 醫：急性止痛非治本預防是關鍵

今天是母親節，依賴止痛藥應付偏頭痛是許多媽媽的縮影。據統計，台灣約200萬人偏頭痛，女性盛行率是男性3倍。醫師提醒，急性止痛非治本，頭痛1週逾1次，建議使用預防性藥物。

根據台灣頭痛學會統計，偏頭痛的盛行率為9.1%，換言之，國內約有200萬人深受偏頭痛所苦，其中以女性為大宗，女性的盛行率高達14.4%，是男性的3倍，其中育齡婦女，也就是30至49歲的女性性更是平均每4人就有1人飽受其苦，多半與女性荷爾蒙變動、經期週期密切相關。

偏頭痛是一種「疾病」，多數偏頭痛是單側搏動性，少部分會出現雙側頭痛。奇美醫院神經內科主治醫師呂冠嫻近日透過新聞稿說明，偏頭痛與壓力大、失眠、抽菸、飲食有關，女性患者較男性多的原因是大腦神經敏感度會受到女性荷爾蒙的波動影響，在月經前後誘發偏頭痛的發作。

偏頭痛治療可分為急性止痛治療及預防性治療。偏頭痛發生時，多數人會先服用止痛藥緩解疼痛，但止痛藥只能做為急性治療，無法減少頭痛發作的頻率。台灣頭痛學會理事長楊鈞百提醒，若1個月服用止痛藥超過10天，恐引起藥物過度使用性頭痛，導致頭痛惡性循環。

呂冠嫻提醒，當每個月發作頻率超過4天，或頭痛1週超過1次，急性治療藥物療效不佳，就建議使用預防性藥物減少頭痛發作。除了傳統口服預防性藥物，近年更有許多新型預防性治療問世，如肉毒桿菌素及口服新藥等，幫助患者減少頭痛發作，改善生活品質。

許多民眾會關心偏頭痛的預防性治療是否要使用藥物一輩子，呂冠嫻說，預防性治療應持續3至6個月，病情嚴重或共病複雜的偏頭痛病人甚至需持續12個月或更久；若頭痛頻率顯著下降，不再影響生活，只剩低頻率的發作 ，如1週不到1次，只要不干擾生活，就可以逐步減藥或停藥。

慢性偏頭痛的定義為每月至少15天頭痛，其中8天以上符合偏頭痛特徵，持續超過3個月。申請健保給付，「頭痛日記」是關鍵佐證資料，楊鈞百表示，偏頭痛讓許多女性長年忍痛過日，卻常被誤解為情緒或小毛病，若發現身旁的女性總是在特定時期頭痛難耐，別忽視她們的症狀。