快訊

烤過的馬鈴薯整顆微波加熱？切記做1動作以免發生爆炸

日職／古林睿煬5局15上15下 日本球迷喊「完美」

MLB／運動家投手教練看林維恩天賦過人 像年輕版大谷翔平

聽新聞
0:00 / 0:00

別急著加油 中油：明起汽、柴油各降1.1元、1.2元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降1.1元及1.2元。本報系資料照片
台灣中油宣布，明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降1.1元及1.2元。本報系資料照片

台灣中油宣布，自明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降1.1元及1.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.1元、95無鉛汽油每公升27.6元、98無鉛汽油每公升29.6元、超級柴油每公升24.5元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌、新台幣兌美元匯率升值，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調降1.1元及1.2元，已低於亞洲鄰近國家，且計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽、柴油實際每公升價格調降1.1元及1.2元。

台灣中油表示，本周依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，至4月底止，台灣中油共吸收約41.16億元。

中油 售價 油價

延伸閱讀

國際油價持續下跌 新台幣升值！明日起國內汽、柴油各調降1.1元及1.2元

轟！閃電直劈 高雄中油大林廠油槽冒火煙

立委籲總部實質南遷 中油成立推動專案小組

國際油價下跌 新臺幣升值！明日起國內汽、柴油各調降1.1元及1.4元

相關新聞

氣象署：中南部下午仍可能出現局部豪雨 周五周六水氣再度增加

中央氣象署預報員劉沛滕上午表示，今天受鋒面通過影響，各地降雨及降溫明顯，各地有短暫雷雨或陣雨，中南部、台東及各地山區有局...

晚婚晚生成常態 醫生提醒：凍卵最遲不宜超過38歲

晚婚、晚育是現代社會常態，台灣女性生育第一胎平均年齡逐年上升，從2005年的27.7歲上升至2023年的31.5歲。凍卵...

批中橫炸山加劇土石流風險 環團反對光明抽蓄發電計畫

環境部明天將舉辦「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫將進行二階環評專案小組初審」會議，環保團體表示，921大地震後中橫地質脆弱破...

影／受鋒面影響 龜山島碼頭湧浪太大今封島一天

位於宜蘭東方海域的龜山島今天因為受到鋒面影響，航行水路及現場碼頭出現湧浪，且潮水起浮落差過大，基於臨時碼頭靠泊及遊客上下...

吞東西怪怪的…吃飯1習慣竟讓他罹「癌前病變」 醫示警：很容易忽視

不少人吃飯時習慣配碗熱騰騰的湯，但腸胃科醫師鄭泓志提醒，長期喝過燙的湯品，可能提高罹患食道癌的風險。他分享，一名中年患者因吞嚥異常與胸悶就醫，經內視鏡檢查，發現食道下段已有細胞異化，而他平時正是「湯一定要趁熱喝」的習慣者。

梅雨季到！穿雨衣騎車仍成落湯雞 老手曝「絕對防禦」法：全身乾爽

梅雨季到來，全台各地雨下不停，一名女外送員崩潰表示，就算穿了連身式雨衣騎車仍全身濕透，忍不住上網求問「有沒有辦法防止變成落湯雞？」貼文曝光，在留言區引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。