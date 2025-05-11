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濃霧影響南、北竿機場 計影響2架次…目前已恢復起降
中央氣象署中午11時15分針對14縣市發布豪雨特報，其中豪雨警戒縣市包含台中市山區、南投縣；大雨警戒區包含基隆北海岸、台北市、新北市、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。
氣象署指出，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日台中市山區及南投縣有局部大雨或豪雨，大台北、基隆、中南部地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區要慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
交通部民航局表示，今早7時因濃霧影響，南竿、北竿機場航班暫停起降，目前接近中午12時，南竿、北竿機場恢復起降，各1航班受到影響，總計受影響航班2架次。
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