吞東西怪怪的…吃飯1習慣竟讓他罹「癌前病變」 醫示警：很容易忽視

不少人吃飯時習慣配碗熱騰騰的湯，但腸胃科醫師鄭泓志提醒，長期喝過燙的湯品，可能提高罹患食道癌的風險。他分享，一名中年患者因吞嚥異常與胸悶就醫，經內視鏡檢查，發現食道下段已有細胞異化，而他平時正是「湯一定要趁熱喝」的習慣者。

鄭泓志在臉書發文指出，食道缺乏厚實的黏膜保護，所以比胃更脆弱，長期被高溫湯品反覆刺激，容易導致慢性發炎甚至癌變。而食道下段因為更接近胃，可能受到胃酸逆流的影響，黏膜更難修復，癌變風險高。

世界衛生組織（WHO）早在2016年就將超過攝氏65度的熱飲列為「可能致癌物」，而伊朗一項研究更發現，每天喝高溫熱茶或湯的人，罹患食道癌風險比喝低溫飲品的人高出約90%。

那怎麼判斷湯是否過燙？醫師建議：「第一口覺得燙就先等」，如果讓舌頭刺痛、喉嚨灼熱就代表溫度過高。除了用舌尖試溫，也可先攪拌湯品、或倒在杯蓋上試溫，避免高溫直衝食道。

另外，小口啜飲比大口吞嚥更安全，可降低溫度衝擊與黏膜傷害。剛煮好的湯或外帶熱飲，也應靜置幾分鐘、或加點溫水降溫後再飲用，才是保護食道的正確方式。

醫師強調，吃熱食不代表要吃燙食。長期忽視溫度問題，可能讓食道反覆受傷、發炎，最終增加癌變風險，「不燙口，才是對食道最好的保護！」