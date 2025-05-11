快訊

「進喔！進喔！」白沙屯媽祖下午近4點回鑾安座 進香之旅圓滿落幕

陳曉東自刪差評！驚訝反應這麼大 改口稱讚GD「Good Performer」

聽新聞
0:00 / 0:00

減肥還是得吃早餐！醫曝這樣吃不僅降血糖：增肌減脂事半功倍

聯合新聞網／ 綜合報導
減肥真的是少吃一點就好嗎？示意圖／Ingimage
減肥真的是少吃一點就好嗎？示意圖／Ingimage

許多人為了減重選擇不吃早餐，但減重醫師蕭捷健提醒，想控制體重，反而更應該吃早餐，且建議以蛋白質為主。根據研究，高蛋白早餐不僅能穩定血糖，更能延緩飢餓、抑制食慾、促進新陳代謝，讓人一整天維持在燃脂狀態，對於增肌減脂有加乘效果。

蕭捷健在臉書發文表示，美國密蘇里大學一項研究將28名原本不吃早餐的受試者分為兩組，分別改為攝取高蛋白低碳水早餐（含雞蛋與瘦肉，蛋白質約35克），或是低蛋白高碳水早餐（如牛奶、穀類和麥片，蛋白質約13克）。12週後發現，兩組皆因規律吃早餐而降低血糖，但高蛋白組降幅更顯著，平均降低16.92 mg/dL，遠優於低蛋白組的5.4 mg/dL。

高蛋白早餐幫我們維持穩定的血糖，這有利於避免與肥胖密切相關的胰島素阻抗。

胰島素是身體儲存能量的關鍵荷爾蒙，負責輸送血糖至肌肉細胞內提供能量、將血糖轉化為肝糖備用，同時將多餘的糖轉化成脂肪。

若身體對胰島素反應變差，會阻礙血糖進入肌肉和肝臟，身體便將大量血糖轉換成脂肪。而由於細胞缺少能量，我們會更容易感到飢餓，進而攝取過多熱量，造成脂肪囤積與減重困難。

為改善胰島素阻抗，蕭捷健建議，應養成規律的肌力訓練與慢跑習慣，有助提升肌肉對胰島素的敏感度。在飲食方面，建議每餐攝取足夠蛋白質，搭配兩個拳頭大的蔬菜，主食則選擇低GI（升糖指數）原型澱粉，避免高糖高精緻碳水的攝入。

此外，充足睡眠也是關鍵一環。長期熬夜會削弱胰島素敏感度，讓身體代謝效率下降。整體而言，透過飲食、運動與作息調整，不僅能改善胰島素功能、提升代謝力，也能真正實現健康有效的減重目標。

低碳 早餐 蛋白質 醫師

延伸閱讀

逛好市多只拿2包餅乾…他嘆「沒啥好買」 網見一關鍵：去全聯就好

勞動節改全國放假！他崩潰喊「小確幸沒了」 慘遭怒轟：很自私

2025「新增3國定假日」！下半年最新請假攻略一次看

全聯結帳很慢？店員揭2商品是兇手 一票同業點頭：結到很躁

相關新聞

腰痠、腳腫、疲倦竟是大雨作祟 中醫師教你「去濕氣」

近日大雨襲台，即將又要迎接5月梅雨季，現在四周環境籠罩著濕氣，對身體也會帶來一些影響。中醫師吳明珠說，濕氣分為兩種，外在...

滑雪板、樂器都算 虎航10/26起加收大件行李託運手續費

台灣虎航近日公告，10月26日起將針對特殊託運新增「大件行李手續費用」收費，常見物品包含衝浪板、滑雪板、釣魚竿、高爾夫球...

雨區擴大！16縣市大雨特報 恐下到晚上

2/3個台灣都下雨了！中央氣象署下午15時25分針對全台16個縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

醫師親測「進食順序」不同 可有效降低血糖上升幅度

想要控制血糖，除了注意吃的內容，「進食順序」也很關鍵。家醫科醫師李唐越指出，飯後血糖的高低與心血管健康密切相關，尤其是高血糖不僅會增加糖尿病風險，更可能提高罹患心肌梗塞與中風的機率。

50歲男不吃甜卻患重度糖尿病 醫曝「爆糖便當」暗藏陷阱

不少人將糖尿病和「愛吃甜食」畫上等號，實際上，看似不甜的日常便當，也可能暗藏驚人的含糖量。家醫科醫師李唐越分享，一名50歲工人平時不吃甜點，卻自認工作耗體力，午餐必吃兩個便當，還搭配焢肉或炸雞腿等主菜。三個月內體重突然減少10公斤，檢查發現糖化血色素高達11%，遠高於正常上限5.6%，確診為重度糖尿病。

康乃馨如何延長保存？ 農糧署傳授「5招」讓花不凋謝

每年5月的第二個星期天是母親節，不少民眾會在這天以康乃馨表達對母親的愛與感謝。雖然鮮花能帶來感動與儀式感，但花期短暫，如何讓康乃馨更持久地綻放，常讓人感到苦惱。對此，農糧署特別提供康乃馨選購與保存小撇步，讓這份愛意能更長久地延續。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。