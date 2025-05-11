減肥還是得吃早餐！醫曝這樣吃不僅降血糖：增肌減脂事半功倍

許多人為了減重選擇不吃早餐，但減重醫師蕭捷健提醒，想控制體重，反而更應該吃早餐，且建議以蛋白質為主。根據研究，高蛋白早餐不僅能穩定血糖，更能延緩飢餓、抑制食慾、促進新陳代謝，讓人一整天維持在燃脂狀態，對於增肌減脂有加乘效果。

蕭捷健在臉書發文表示，美國密蘇里大學一項研究將28名原本不吃早餐的受試者分為兩組，分別改為攝取高蛋白低碳水早餐（含雞蛋與瘦肉，蛋白質約35克），或是低蛋白高碳水早餐（如牛奶、穀類和麥片，蛋白質約13克）。12週後發現，兩組皆因規律吃早餐而降低血糖，但高蛋白組降幅更顯著，平均降低16.92 mg/dL，遠優於低蛋白組的5.4 mg/dL。

高蛋白早餐幫我們維持穩定的血糖，這有利於避免與肥胖密切相關的胰島素阻抗。

胰島素是身體儲存能量的關鍵荷爾蒙，負責輸送血糖至肌肉細胞內提供能量、將血糖轉化為肝糖備用，同時將多餘的糖轉化成脂肪。

若身體對胰島素反應變差，會阻礙血糖進入肌肉和肝臟，身體便將大量血糖轉換成脂肪。而由於細胞缺少能量，我們會更容易感到飢餓，進而攝取過多熱量，造成脂肪囤積與減重困難。

為改善胰島素阻抗，蕭捷健建議，應養成規律的肌力訓練與慢跑習慣，有助提升肌肉對胰島素的敏感度。在飲食方面，建議每餐攝取足夠蛋白質，搭配兩個拳頭大的蔬菜，主食則選擇低GI（升糖指數）原型澱粉，避免高糖高精緻碳水的攝入。

此外，充足睡眠也是關鍵一環。長期熬夜會削弱胰島素敏感度，讓身體代謝效率下降。整體而言，透過飲食、運動與作息調整，不僅能改善胰島素功能、提升代謝力，也能真正實現健康有效的減重目標。