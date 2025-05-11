氣象署：中南部下午仍可能出現局部豪雨 周五周六水氣再度增加

中央氣象署預報員劉沛滕上午表示，今天受鋒面通過影響，各地降雨及降溫明顯，各地有短暫雷雨或陣雨，中南部、台東及各地山區有局部豪雨，整體天氣不穩定。預估今天鋒面逐漸南移到巴士海峽，北部今晚起降雨有機會逐步減緩，明天僅剩南部跟台東地區局部降雨。周二至周四水氣較少，僅山區有零星雨，周五、周六午後降雨擴大，山區、近山區平地及宜花地區都有局部雷陣雨。

劉沛滕指出，今天鋒面影響，各地都有明顯短暫陣雨或雷雨，甚至局部大雨，中南部、台東及各地山區局部豪雨，是最不穩定的一天。隨著鋒面逐漸南移到巴士海峽，今晚北部地區降雨減緩，中部明天清晨也有機會減緩，白天降雨剩南部跟台東地區。另外，今天受降雨及東北風影響，各地降溫轉涼。

劉沛滕表示，較強對流今天延伸到南端，北邊雲系持續有水氣從西側移入台灣上空，較乾雲系預計今晚移到北部地區，明天白天天氣逐漸穩定。今天凌晨2點至今天清晨鋒面在南端位置，滯留鋒面預計今晚移到巴士海峽，逐漸東移減弱。

他指出，今天早上較強降雨主要在高屏地區，其他地區累積雨量也多，西半部及各地山區容易有局部大雨，下午中南部仍可能出現局部豪雨，提醒民眾外出要攜帶雨具

未來一周降雨趨勢，劉沛滕表示，今天白天各地雨勢較多，中南部、台東及各地山區有局部豪雨。今晚隨著鋒面南移，水氣減少，北部降雨減緩，中部明天清晨減緩，明天白天以南部及花東地區降雨為主，中部以北恢復穩定天氣。

至於周二到周四水氣較少，劉沛滕表示，僅山區有零星雨；周三、周四台東及恆春半島有零星雨。周五及周六水氣再度增加，午後降雨擴大，山區、近山區平地及宜花地區有局部午後雷陣雨。

溫度方面，劉沛滕表示，今天降雨加上東北風影響，天氣較涼，各地都在20度上下，南部約22至24度。明天降雨減緩，加上東北風減弱，氣溫略為回升。周三到周六回復為溫暖天氣型態，高溫都有30度以上。