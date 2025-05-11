晚婚晚生成常態 醫生提醒：凍卵最遲不宜超過38歲

晚婚、晚育是現代社會常態，台灣女性生育第一胎平均年齡逐年上升，從2005年的27.7歲上升至2023年的31.5歲。凍卵能為日後生育計畫保留一線生機，醫師建議，凍卵黃金時期為30至35歲，最遲不宜超過38歲。

凍卵（冷凍卵子）是透過玻璃化冷凍技術，將健康、年輕的卵子取出並在極低溫下保存，待未來有生育需求時再解凍使用。亞東醫院婦產部生殖醫學科主任盧信芬表示，凍卵早期主要用於癌症患者化療前的生育保存，但隨著女性對生育自主意識提升，愈來愈多健康女性基於生涯規畫而選擇「社交性凍卵（social freezing）」。

盧信芬指出，凍卵能有效提升未來受孕的成功機率，成功率與凍卵時年齡密切相關。例如34歲需約10顆卵子，才能達到75%活產率，37歲需20顆，42歲則需約61顆，建議凍卵的黃金時期為30至35歲，最遲不宜超過38歲。她也提醒，凍卵雖能大幅提升生育機會，仍可能受個人體質等因素影響，建議有計畫生育的女性及早評估並與醫師討論，為未來多留一分選擇與保障。

台灣凍卵技術已相當成熟，亞東醫院婦產部生殖醫學科醫師劉馨鎂說，從首次諮詢到完成取卵約需2周時間，療程包含4個階段，包括初診評估，透過陰道超音波檢查及抽血測定AMH（抗穆氏管荷爾蒙）指數，評估卵巢儲備功能。誘導排卵是於月經第2-4天開始施打排卵針，期間進行1-2次卵泡監測。取卵手術是約在第11至15天進行手術，於麻醉下進行，過程20至30分鐘，當天即可返家休息。冷凍保存是透過玻璃化冷凍技術保存卵子，未來可依個人生育需求來解凍使用，目前台灣未限制卵子保存年限。

劉馨鎂說，許多女性因「時機未到」而延後生育，但透過抽血檢測AMH指數，即可了解自身卵巢年齡與卵巢儲備功能，作為是否考慮凍卵的重要依據。凍卵主要適用對象可分為兩大類型，包含醫療性凍卵，適用於即將接受癌症治療或有卵巢早衰風險者，以保留生育能力。

生涯規畫性凍卵是適合暫無生育計畫，但希望未來育有親生子女的女性。無論是哪一類型，凍卵是「為未來保留可能性」的選擇，讓女性得以掌握生育主導權。