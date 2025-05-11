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梅雨季到！穿雨衣騎車仍成落湯雞 老手曝「絕對防禦」法：全身乾爽

聯合新聞網／ 綜合報導
梅雨季到來，全台各地雨下不停。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
梅雨季到來，全台各地雨下不停。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

梅雨季到來，全台各地雨下不停，一名女外送員崩潰表示，就算穿了連身式雨衣騎車仍全身濕透，忍不住上網求問「有沒有辦法防止變成落湯雞？」貼文曝光，在留言區引發熱議。

該名女網友在臉書社團《UberEats 台北（交流、討論區）》發文指出，在網路上買的雨衣，才穿不到一個月，每逢大雨全身必濕，就算雨沒有很大，但在外工作約三小時，一樣淋成落湯雞，「請問各位夥伴，能分享你們的雨衣嗎？」

貼文曝光後，許多網友建議改穿兩件式雨衣，認為防水效果明顯優於連身款；也有人分享自身經驗，表示可在兩件式雨衣外加套連身雨衣，搭配塑膠鞋套與全罩式安全帽，不僅防護周全，幾乎能做到全身乾爽不濕。

留言紛紛指出，「重點是不要讓雨水從脖子灌進去，一定要穿兩件」、「上衣加雨褲的兩件式更能防雨，我都這樣穿沒濕過」、「鞋子套塑膠袋就好，臉就靠全罩式安全帽」、「穿兩件式的，保證身體不會濕」、「雨衣帽要戴起來，雨水就不會從脖子流下去」、「穿兩層，外面套輕便雨衣，絕對防禦」。

外送員 安全帽 網路 雨水

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