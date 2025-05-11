梅雨季到！穿雨衣騎車仍成落湯雞 老手曝「絕對防禦」法：全身乾爽

28歲陳姓男子14年前揮砍上百刀弒父，只因嫌棄父親太嘮叨，甚至懷疑侵占本該屬於他的財產，陳男行兇後，毫無悔意，連母親都無法原諒他，也擔心兒子萬一獲釋，會對全家人不利，不僅案發不到幾個月，就將發生命案的新北市新莊區房產出售，搬回老家，更不曾到監所探視親生的兇手兒子。

2025-05-11 11:00