批中橫炸山加劇土石流風險 環團反對光明抽蓄發電計畫

環境部明天將舉辦「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫將進行二階環評專案小組初審」會議，環保團體表示，921大地震後中橫地質脆弱破碎，痛批炸山挖隧道抽蓄發電的做法將加劇山崩地滑 ，恐釀奪命災難，明天上午9時30分將在環評審查前於環境部前反對本案開發。

大甲溪光明抽蓄水力發電計畫的開發單位為台電公司，目的事業主管機關為經濟部，本案規畫利用既有大甲溪德基水庫為上池，谷關水庫為下池，搭配新建1條長約10.6公里的頭水隧道（含壓力鋼管及平壓塔），以及設置4部抽蓄水力發電機組，總裝置容量610MW以下，總工期估約10年。

台中市經發局今年1月指出，此開發案未來完工後可做為大型儲能電池，緊急支援供電，為輔助綠電的重大儲能系統。

然而環保團體認為，全案為了用電曲線削峰填谷，不惜花10年時間炸山開發大型水力儲能設施，是否真有其必要？電池儲能設備在10年內的技術一定會有進步，是否需要犧牲大甲溪及中橫地區的生態環境，而無懼地質脆弱的風險？

監督施政聯盟執行長許心欣表示，2024年6月，台電規畫把光明抽蓄水力發電升級，容量翻漲近倍至650到700MW；2024年10月，台電將光明電廠擴建容量由350MW提升至最高610MW，相較於4個月前規模差不多，但工程經費卻從400億元暴增至約584.2億元。

許心欣說，抽蓄水力經濟效益並不好，本案裝置容量只比1部中火燃煤機組高一點而已，然後要承受炸山造成土石流的風險，是否透過深度節能等方式減少用電會是更好的選擇？

淨竹文教基金會董事長、監督施政聯盟環境能源組長林聖崇指出，2004年敏督利颱風造成大甲溪沿溪的德基、青山、谷關及大觀等4個發電廠因大水受損，其中青山電廠更是全毀，還有谷關很多靠近河床的房屋都被淹沒，中橫一帶地質過於脆落，炸山挖隧道讓地質更加鬆動，甚至很有可能引發山崩地滑。

林聖崇表示，炸山作業恐出現地質的致命性災難，甚至潰壩的可能，如此將造成下游生命財產的嚴重損失，相較於山上的部落，下游的居民才是真正的利害關係人。