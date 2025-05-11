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吳聖宇：雨下到明天上午 周二起變回夏天逾30度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受鋒面影響，大雨持續至周一上午，周二起天氣較穩定溫度升高，各地又變回夏天，高溫逾30度。聯合報系資料照片
受鋒面影響，大雨持續至周一上午，周二起天氣較穩定溫度升高，各地又變回夏天，高溫逾30度。聯合報系資料照片

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，大雨持續至周一上午，周二起天氣較穩定溫度升高，各地又變回夏天，逾30度。

吳聖宇指出，目前地面鋒面來到南部上空，並繼續往巴士海峽移動，鋒面後方中高層短波槽今天白天會逐漸通過台灣附近，大氣環境仍不穩定，各地持續有短暫陣雨或雷雨，對流發展較為活躍區域在南台灣，中北部、東北部、東部比較偏向層狀降水，但部分山區在槽前不穩定環境以及地形強迫抬升情況下，也可能有局部對流發展機會。

吳聖宇指出，預估今晚地面鋒面就會南下到巴士海峽，中高層短波槽也逐漸東移離開台灣，後續有較乾空氣自北方南下，今晚到明晨北部、中部、東北部、東部一帶降雨會逐漸緩和到停止，或進一步轉為多雲天氣，南部、東南部仍有較高降雨機會，但雨勢可望逐漸減緩。

明天上半天南部、東南部仍可能有局部短暫陣雨，下半天之後恢復多雲天氣，中北部、東北部、東部則是清晨過後就以多雲天氣為主，如果雲層散開比較明顯，陽光也有露臉機會。

吳聖宇指出，周二到周三台灣附近為高壓迴流偏東到東南風影響，水氣較少，各地大致多雲到晴，山區午後有局部短暫陣雨機會。周四起到周末風向轉偏南到西南風，午後雷雨增多，大致仍是以山區為主，平地則在大台北東側、宜蘭到花蓮一帶受影響機會較大。

吳聖宇說，預估下周太平洋高壓勢力較強，鋒面活動位置偏北，暫時都不會再有鋒面影響台灣。再下一次鋒面要來到台灣附近可能要等到5月20-21日，但時間還久，有待持續觀察。

吳聖宇指出，今底層東北季風較強，帶來涼空氣，北部、東北部白天高溫只有21-23度，中部及花東也只有23-26度，南部則有26-28度。明天降雨減少，風向轉偏東風，溫度回升，北部、東半部高溫25-27度，中南部維持在26-29度。周二之後風向開始往東南到偏南風轉，暖空氣北上加上陽光趨於明顯，各地又將恢復到30度以上高溫，回到夏季溫度型態。

鋒面 高溫

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