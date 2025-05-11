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母親節全台強風大雨 10縣市豪大雨特報
今天是母親節，中央氣象署指出，受鋒面影響，各地天氣仍不穩定，容易有陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，特別是在中南部、台東地區以及各地山區有局部豪雨發生機率，強對流影響時容易伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。預計到了晚上鋒面會逐漸南移至巴士海峽，北台灣降雨會逐漸減緩，降雨空檔也會變多。
溫度方面，氣象署說，東北季風增強，各地氣溫會再下降，北部、宜蘭整日19至22度，中部、花蓮20至24度，感受濕涼，南部、台東22至27度，早晚也稍涼，外出請適時增添衣物。東北風增強，嘉義以北、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率。
氣象署凌晨3時15分針對10縣市發布豪雨特報，影響時間從清晨至上午。豪雨：台中市山區、南投縣、嘉義縣山區。大雨：苗栗縣山區、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。
氣象署說，鋒面影響，易有短延時強降雨，今（11）日台中市山區、嘉義縣山區及南投縣有局部大雨或豪雨，苗栗山區及中南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
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