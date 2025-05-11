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吳德榮：今續防大量降雨北台轉涼 明起天氣好轉一整周

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今鋒面影響，各地有局部陣雨或雷雨，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨發生。本報資料照片
今鋒面影響，各地有局部陣雨或雷雨，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨發生。本報資料照片

大雨且天氣轉涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日鋒面影響，各地有局部陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生，山區應注意大量降雨帶來的坍方、落石、土石流。

各地氣溫下降，北台明顯轉涼。各地區氣溫為：北部18至23度、中部19至26度、南部21至29度及東部17至28度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明日鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區先後轉晴，白天氣溫明顯回升、早晚涼。周二、三(13、14日)各地區持續晴朗無雲，白天晴熱、乾燥(最高氣溫約升至35度)、紫外線強，要注意防曬，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意(最低氣溫降至17度以下)，日夜溫差大，需注意穿著調整。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，周四至下周二(15至20日)各地晴時多雲，白天炎熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。最新各國(歐、美、加、日)模式模擬皆調整為，從明(12)日鋒面離開後直到20日，尚無「梅雨季」第3波鋒面影響台灣的跡象。

吳德榮 氣溫 鋒面

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