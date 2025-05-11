快訊

NBA／愛德華飆36分、藍道大三元 灰狼第四節摧毀勇士

新台幣急升壽險業匯損災情慘重 未來觀察重點在NDF價格

吳聖宇：雨下到明天上午 周二起變回夏天逾30度

聽新聞
0:00 / 0:00

日本名導是枝裕和用iPhone拍短片 4招技巧捕捉日常之美

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
由是枝裕和執導，仲野太賀與福地桃子主演的短片《Last Scene》在Apple YouTube頻道能看到完整內容與幕後花絮。圖／蘋果提供
由是枝裕和執導，仲野太賀與福地桃子主演的短片《Last Scene》在Apple YouTube頻道能看到完整內容與幕後花絮。圖／蘋果提供

為了展現新機強大的攝影功能，蘋果再度與國際名導合作，近日上線了由日本名導是枝裕和執導的短片《Last Scene》，作為全球「Shot on iPhone」企劃的一部分，全片以iPhone 16 Pro拍攝，展現其最新攝影功能與強大鏡頭性能。由《小偷家族》、《怪物》日本知名大導是枝裕和執導，並與長期合作的攝影師瀧本幹也攜手合作，以自然寫實風格細膩捕捉海濱小鎮鎌倉的日常風貌與人文情感，呈現一段充滿奇幻想像的穿越時空愛情故事。

《Last Scene》片長27分鐘，由實力派演員《喜劇開場》仲野太賀與《舞伎家的料理人》福地桃子主演，講述電視編劇倉田遇見來自50年後的孫女由比，試圖透過改寫電視劇結局，改變未來命運的穿越時空故事。主題曲〈Majide, sayonara baby〉由日本當紅音樂人Vaundy為影片量身創作，並可在Apple Music空間音訊格式中收聽。

《Last Scene》充分運用iPhone 16 Pro的先進攝影技術，包括4K 120fps杜比視界錄影呈現電影級慢動作，在摩天輪場景中，一盒盛滿櫻桃色貝殼的相片膠卷盒掉落地面，營造夢幻氛圍；「電影級」模式加入背景模糊效果，在初次登場的鏡頭中更加突顯角色情感；iPhone 16 Pro系列新增的5倍望遠鏡頭則在由比遠望祖母的畫面中展現更加聚焦的效果；而「動作」模式讓奔跑場景依然流暢穩定，提升動態拍攝表現。

導演是枝表示：「我希望透過iPhone真實捕捉日常中那些稍縱即逝又珍貴的片刻，以及那些我們視為理所當然的珍貴事物。我心中構想呈現主角從餐廳到鎌倉再到摩天輪的旅程，以溫柔且充滿人情味的方式，探問在不斷變遷的未來中，什麼才是真正值得留下的？」《Last Scene》與幕後花絮影片現已於Apple YouTube頻道上架。

是枝裕和透過iPhone鏡頭，真實、毫不修飾地捕捉日常生活中轉瞬即逝的瞬間。圖／蘋果提供
是枝裕和透過iPhone鏡頭，真實、毫不修飾地捕捉日常生活中轉瞬即逝的瞬間。圖／蘋果提供
《Last Scene》由實力派演員《喜劇開場》仲野太賀與《舞伎家的料理人》福地桃子主演。圖／蘋果提供
《Last Scene》由實力派演員《喜劇開場》仲野太賀與《舞伎家的料理人》福地桃子主演。圖／蘋果提供
蘋果與日本名導是枝裕和合作拍攝短片《Last Scene》。圖／蘋果提供
蘋果與日本名導是枝裕和合作拍攝短片《Last Scene》。圖／蘋果提供
iPhone輕巧靈活的機身，即使在摩天輪車廂的狹小空間中，也能輕鬆取景拍攝。圖／蘋果提供
iPhone輕巧靈活的機身，即使在摩天輪車廂的狹小空間中，也能輕鬆取景拍攝。圖／蘋果提供
在摩天輪場景中，一盒盛滿櫻桃色貝殼的相片膠卷盒掉落地面，就是使用電影級慢動作，營造夢幻氛圍圖／蘋果提供
在摩天輪場景中，一盒盛滿櫻桃色貝殼的相片膠卷盒掉落地面，就是使用電影級慢動作，營造夢幻氛圍圖／蘋果提供
iPhone 16系列獨有的「攝影風格」功能與便利的控制板設計，想要什麼氛圍都能輕鬆調整。圖／蘋果提供
iPhone 16系列獨有的「攝影風格」功能與便利的控制板設計，想要什麼氛圍都能輕鬆調整。圖／蘋果提供

iPhone 攝影師 日本

延伸閱讀

接受心臟檢查…91歲日本上皇明仁出院返家 診斷結果出爐

影／台灣粽戰南北、日本粽也分東西 陳其邁到三鳳中街包粽子

美英達成貿易協議 日媒：日本狀況不同難仿效

美國駐日大使受訪 認為有望鬆綁日本汽車關稅

相關新聞

氣象署：中南部下午仍可能出現局部豪雨 周五周六水氣再度增加

中央氣象署預報員劉沛滕上午表示，今天受鋒面通過影響，各地降雨及降溫明顯，各地有短暫雷雨或陣雨，中南部、台東及各地山區有局...

晚婚晚生成常態 醫生提醒：凍卵最遲不宜超過38歲

晚婚、晚育是現代社會常態，台灣女性生育第一胎平均年齡逐年上升，從2005年的27.7歲上升至2023年的31.5歲。凍卵...

批中橫炸山加劇土石流風險 環團反對光明抽蓄發電計畫

環境部明天將舉辦「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫將進行二階環評專案小組初審」會議，環保團體表示，921大地震後中橫地質脆弱破...

影／受鋒面影響 龜山島碼頭湧浪太大今封島一天

位於宜蘭東方海域的龜山島今天因為受到鋒面影響，航行水路及現場碼頭出現湧浪，且潮水起浮落差過大，基於臨時碼頭靠泊及遊客上下...

梅雨季到！穿雨衣騎車仍成落湯雞 老手曝「絕對防禦」法：全身乾爽

梅雨季到來，全台各地雨下不停，一名女外送員崩潰表示，就算穿了連身式雨衣騎車仍全身濕透，忍不住上網求問「有沒有辦法防止變成落湯雞？」貼文曝光，在留言區引發熱議。

濃霧影響南、北竿機場 計影響2架次 目前已恢復起降

中央氣象署中午11時15分針對14縣市發布豪雨特報，其中豪雨警戒縣市包含台中市山區、南投縣；大雨警戒區包含基隆北海岸、台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。