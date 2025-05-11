前瞻打造…銀髮健身俱樂部難撐 全台已8處關門

我國老年人口預計今年超過兩成，衛生福利部為預防老化流失肌力，挹注二點八八億元前瞻經費推動銀髮健身俱樂部，截至三月底已開設二六三處，但長輩對健身房接受度不高、器材難上手，據點慘澹經營，已八處關閉，許多據點反映，今年起三年補助期將屆，恐更多據點倒閉。

四年計畫的「銀髮健身俱樂部補助計畫」自二○二一年起推出，基隆市、桃園、嘉義縣、花蓮縣已各有一處退場，新竹市、台東縣各有兩處退場，稱主因是場地問題，包含租用合約到期、場地不符使用等。

記者走訪多處銀髮健身俱樂部，多採使用者付費，但因參加人數少，不足以支應教練、人事等營運成本，有的據點未退場，實際已幾無營運，業者說，關鍵在「要長輩付費運動實在太難」。

國健署補助規定，社區據點、健身中心、衛生所、鄉鎮市區公所或其他政府機關、學校、醫療機構、公園等皆可設置銀髮健身俱樂部，空間至少要廿坪大、為無障礙空間，第一年補助一百萬元購置設備、業務人事，第二年補助營運費卅萬元，第三年廿萬元，之後盈虧自負，同時要求各據點每周須免費提供長者至少兩次、每次兩小時服務，其餘使用費用由各據點自訂。

嘉義縣新港鄉海瀛銀髮健身俱樂部於計畫首年就啟用，與村活動中心共用空間，海瀛村長郭祐旭直言，成立時有些長者會去，但大多是重訓器材，負重及挑戰性較大，不太適合老人家，加上遭遇風災，地墊下滿是淤泥、部分健身器材金屬生鏽，正巧三年補助到期，鄉衛生所也申請成立新據點，器材便移交過去。

郭祐旭指出，即便衛生所目前採不收費還聘專業教練，鄉下老人有務農舊疾、開刀，身體比較脆弱，不一定適合健身運動，目前使用的人也不多。

嘉縣衛生局長趙紋華說，銀髮健身俱樂部最困難是選址，鄉下很多廟宇、活動中心都無建照使照，不符合申設資格，且三年補助結束後，據點營運將須收費，是營運一大困境。

國健署計畫二○二一年至二○二五年挹注二點八八億元，目標全台設二八八處銀髮健身俱樂部，截至三月底設二六三處，其中高雄卅處全台最多，其次雲林廿六處、新北廿五處。

民進黨立委劉建國表示，三年補助後就要銀髮健身俱樂部回歸商業模式經營，確實是很大的挑戰，當使用人次低、長者參與率不足，持續擴點並無意義，若不重新檢討政策方向，重塑可長可久的高齡健康促進體系，八處據點關門恐怕只是開始。

衛福部國健署長吳昭軍指出，若接獲地方反映經營遇困難，將了解並協助業者營運。