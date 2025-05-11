大雷雨炸中部積水樹倒 豪雨往南

受鋒面影響，中部多個縣市迎來大雷雨「狂炸」，因短時強降雨排水不及，多處受災積淹水、路樹倒塌，影響人車通行。氣象署表示，各地仍有局部大雨或豪雨發生的機率，且隨鋒面往南移動，中南部、台東地區以及各地山區可能有局部豪雨。

另受到東北季風增強影響，中部以北、宜蘭、花蓮等地，氣溫僅21至23度，南部為25至27度。

中央氣象署昨天一早針對桃園市、新竹縣等地區發布豪雨特報，新竹縣關西鎮發生大雨造成土石坍方，湖口鄉大同地下道積水約30公分，拉起封鎖線警戒。新竹市果菜市場旁民生路因排水不良，積淹水到腳踝高度，影響民眾採買。

桃園市降下大雷雨，龜山區頂興路的幸福國小門前1棵大樹連根拔起倒地，占據道路阻礙交通。南投山區仁愛鄉奧萬大森林遊樂區聯外道路石灰坑溪橋工程便道昨天清晨因泥流而中斷，奧萬大森林遊樂區今起休園3天。台中市、彰化縣昨天也受到大雨影響，引來積水民怨。

氣象署表示，周二水氣會更減少，各地轉為多雲到晴天氣，僅午後山區有零星短暫陣雨；周三、四則剩台東、恆春半島以及午後山區會有零星陣雨。溫度方面，明天除了會下雨，東北季風增強，因此氣溫會比今天更下降，中部以南、宜蘭、花蓮地區，低溫僅21至23度，南部為25至27度。不過，明天溫度就會開始回升，到了周二，西半部高溫更可達30度以上，溫差變化相當大。