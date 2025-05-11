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修法18年 僅2.1%約定從母姓

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
母親節前夕，臉書社團「從母姓俱樂部」舉辦「子女姓氏修法18年慶祝分享會」。記者葉冠妤/攝影
母親節前夕，臉書社團「從母姓俱樂部」舉辦「子女姓氏修法18年慶祝分享會」。記者葉冠妤/攝影

二○○七年五月民法第一○五九條修法上路，將子女原則從父姓改為「父母約定之」，如今十八年過去，內政部統計，從母姓比率雖逐年增長，進展仍相當緩慢，十八年來累計平均約百分之二點一。

「從母姓俱樂部」昨趁母親節前夕向爸爸爸們喊話，強調最好的母親節禮物就是給媽媽平等協商子女姓氏的機會。

從母姓俱樂部發起人彭滄雯表示，法律雖賦予約定從母姓的權利，多數人仍不願爭取，停留在形式平等。

四十多歲的哈利、佳旻兩人婚前協議讓小孩從母姓，仍遭家族阻力。哈利的父母以後代無法入宗祠、違背祖先等傳統說詞情勒，所幸兩個人都挺住了，並以折衷方案先讓大寶從父姓，二寶從母姓。

母親節 父母 爸爸

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