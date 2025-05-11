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銀髮健身俱樂部／彰縣不老健身房結合衛生所 主打免費、客製訓練

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍陳雅玲萬于甄黃于凡／連線報導
雲林縣斗六市上好藥局銀髮健身俱樂部月費一千八百元，負責人擔心國健署銀髮健身俱樂部計畫補助結束後，收支將無法平衡。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市上好藥局銀髮健身俱樂部月費一千八百元，負責人擔心國健署銀髮健身俱樂部計畫補助結束後，收支將無法平衡。記者陳雅玲／攝影

彰化縣二○一七年起首創在衛生所增設「不老健身房」，全縣廿七個衛生所有十九個設立，累計超過十萬人次，由於免費使用，加上有醫護評估，長者安心，也無營運困難疑慮。

國健署銀髮健身俱樂部計畫就是參考彰化縣不老健身房模式，不老健身房免費提供長者肌力訓練服務及運動設備，長者到衛生所檢測體適能，經醫師評估檢測，運動指導員依評估結果組合肌力訓練項目。

衛生局長葉彥伯說，不老健身房著重提供老年人安全、合適的訓練設備和環境，並有現成醫護及鐘點講師，所需經費不多。

葉彥伯說，縣府新建或改建衛生所，會納入約五十坪的不老健身房空間，健身房設備也由銀髮健身俱樂部的經費補助，依各鄉鎮市長者的身體狀況與運動需求，逐年增設訓練器材，打造客製化在地健身空間。

銀髮健身俱樂部營運雖不易，台南柳營區的達康運動保健中心在結束補助後，仍有逾百會員，每天平均卅名長者來運動。中心經理張燿璽說，客製化細心服務才能提升長者黏著度，用科學數據並依每名長者狀態設計指導訓練，看見健康成效，長者會更願意付費，還會口耳相傳。

雲林縣大埤鄉尚義社區發展協會銀髮健身俱樂部去年底補助期滿，仍維持每周一至周五免費開放，平均每周仍有卅多名長者使用，總幹事張秀美尋求資源，每周安排四堂課程，長者參與人數與意願明顯提高。

嘉義縣中埔鄉裕民村銀髮健身俱樂部採六十五歲以上免費，六十五歲以下收場地費五十元。裕民社區發展協會理事長翁聖勳說，與返鄉健身教練合作租借場地開課，再結合長照站，為長者規畫課程，營運沒問題。

健身房 前瞻基礎建設 國健署 老年人 衛生所

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