銀髮健身俱樂部／挑戰免費運動觀念 長輩難埋單

衛福部國健署撒幣廣設銀髮健身俱樂部，但各據點苦撐居多，入不敷出只能縮減人力，也有靠送贈品招攬長者，直言長輩「付費運動觀念」難推廣，補助一停將陷入困境。專家建議「健身抗老」要有多元作法，不如趁此機會引入市場機制。

據統計，銀髮健身俱樂部開辦四年總服務人數八萬四四二八人、使用人次四十三萬，換算平均每人使用次數僅五次，與政策初衷延緩長者失能、打造健康老化生活的理想相去甚遠。

雲林科技大學二○二一年底就爭取此經費成立智慧樂齡健康促進中心，主打結合智能科技及專業教練協助，偶爾加開團體課程，每人每月會費五百元，最多時會員數近五十人，但每月收入不到二萬元，「連付運動指導員的薪資都不夠」。

「長者付費運動觀念仍不普及。」雲科大休閒運動研究所長蘇維杉說，樂齡健康中心要雇教練，加上外部如國民運動中心公益時段等競爭多，在無法達到商業規模的情況下，中心會員衰減僅剩約廿名，若無學校資源挹注，難永續經營。

雲林縣口湖鄉老人福利協進會設立的銀髮健身俱樂部，結合社區日照關懷據點，剛開始以免會費、送衛生紙、米、餐盒等，鼓勵長者使用，但今年無中央補助，已無法再雇人力，設備故障也無法維修。協進會總幹事吳國良說，有會員甚至說「如果要收錢就不來了」。

雲林縣斗六市上好藥局在社區據點開設銀髮俱樂部，月費一千八百元，有十七名會員。負責人許仁厚說，會員多是長期領處方籤的患者，但租金每月要六萬元，兩名指導員月薪八萬元，加上水電等費用，至少要二百名會員才能收支平衡，政府不能三年一到就撒手，「要幫我活下去，我才能幫助其他人」。

自立支援照顧專業發展協會名譽理事長林金立說，與其讓體質不佳的銀髮健身俱樂部只靠補助維持營運，不如趁此機會引入市場機制，與專業健身房合作，藉其專業銀髮課程與教練，提升服務質量，也可參考日本經驗，補助長者、偏鄉經濟弱勢到合格健身房運動，建立永續經營模式。

雲科大休閒運動研究所教授鍾志強說，銀髮健身俱樂部立意很好，尤其偏鄉沒有民營健身房，補助期滿後，可篩選能持續營運的據點重點支持，也可比照居家服務模式，補助長者部分使用費，讓長者覺得有用就賺到，增加吸引力。