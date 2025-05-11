快訊

罷免徐欣瑩1萬9521份沒過關！ 差2006份連署書未達門檻

聽新聞
0:00 / 0:00

環境部長空汙占比說 蘇俊賓發文：選擇性揭露會誤導

聯合報／ 記者陳俊智葉冠妤／連線報導
桃園副市長蘇俊賓質疑環境部長彭啟明關於火力發電對空汙影響說法，認為空汙檢測數據有很多種，有必要好好釐清，讓國人知道全貌。圖／聯合報系資料照片
桃園副市長蘇俊賓質疑環境部長彭啟明關於火力發電對空汙影響說法，認為空汙檢測數據有很多種，有必要好好釐清，讓國人知道全貌。圖／聯合報系資料照片

環境部長彭啓明日前接受廣播節目專訪，提到火力發電對空氣品質影響不大，台灣境內的空汙來源，電力業占比僅2.3％；對此，有環工背景的桃園市副市長蘇俊賓昨在臉書發文，質疑數據不能只挑小的講，也不應該用全國平均概念看待，「選擇性的揭露」會造成嚴重誤導。

彭啓明在節目被問到，核三廠2號機將於17日停機除役，屆時火力發電占比達84%，是否影響空品？彭說，台灣空品已改善很多，火力發電由煤轉氣後排碳量顯著改善，另依據環境部數據，我國空汙來源主要是境外傳輸占46.6%，境內空汙來自交通的占比12.2%、工業10.7%，電力業占比只有2.3％，且主要是因燃煤的火力發電而生。

蘇俊賓指出，會影響人體的空汙有很多種，包含TSP（總懸浮微粒）、PM10(10微米懸浮顆粒）、PM2.5（2.5微米懸浮顆粒）、NOx（氮氧化物）和SOx（硫氧化物），前3者是常見判斷空汙指標，後2者是酸雨主要來源，且會影響眼睛、呼吸道，甚至誘發哮喘等呼吸道疾病。

蘇俊賓也說，最新台灣汙染源排放清冊（基準年為2021年）全國電力業（燃燒）相關排放占全國排放的比率為TSP排放1496噸（占全部0.5%）、PM10排放1102噸（占1%）、PM2.5排放931噸（占2.61%）、NOx 排放39666噸（占16.5%） 和SOx排放20281噸（占40.4%），數據與部長有些不同，最接近的是PM2.5，推測或許彭部長所指的空汙來源是PM2.5。

蘇俊賓表示，實際上「空汙不只PM2.5這一項」。從NOx和SOx觀察，火力發電占全體汙染比率16.5%與40.4%，「我們不能只挑小的講，而忽略影響比較大的汙染項目啊」，因此造成民眾誤判火力發電對人體影響甚小，對民眾不公平。NOx和SOx都是非常重要空氣汙染項目，怎可能被忽視？選擇性的揭露，會造成嚴重誤導。

蘇俊賓強調，台灣的空汙因法規趨嚴及中央的政策指引，部分汙染項目有在收斂，但如果強調火力發電廠對環境的衝擊影響不大，甚至是2%點多的比率，那就很不適合。

蘇俊賓也認為，火力發電廠對所在區域的環境衝擊也該被呈現，「距離越近、衝擊越大」。

蘇俊賓表示，空汙無法用全國平均的概念來看待，舉例大潭電廠的空品與玉山、阿里山的空氣品質相加再平均，並無意義。

記者多次致電彭啓明但都被掛斷，至截稿前無法得知其回應。

PM2.5 彭啓明 火力發電廠 空氣品質 蘇俊賓

延伸閱讀

彭啓明2.3%說被質疑 蘇俊賓：電廠與玉山平均有意義？

傳520後內閣改組？ 彭啓明：1天當2天用 不在乎何時下車

職災死亡逾半數是新人 蘇俊賓籲職安法修法應正視

110年歷史龍潭龍舟賽蘇俊賓點睛 今年大溪隊能否3連霸？精彩可期

相關新聞

修法18年進展慢…平均僅2.1%新生兒 雙親講好「跟媽媽姓」

2007年5月民法第1059條修法上路，將子女原則從父姓改為「父母約定之」。母親節前夕的今天，「從母姓俱樂部」舉辦「子女...

下雨濕氣重讓呼吸道、皮膚症狀多 中醫：3類食物是地雷

最近天氣時雨時晴，隨後到來的梅雨季節又會是陰雨綿綿的天氣。中醫師指出，雨天濕氣重，會出現呼吸道和皮膚症狀，如果飲食喜歡吃...

罹癌該吃鱸魚湯、生酮飲食餓死癌細胞？ 營養專家解答

許多民眾罹癌後，循坊間流傳方式試圖補充營養，也有人「想把癌細胞餓死」，最終卻因營養不良過世。國內肺癌權威、台大醫院外科部...

母親節濕涼 13日全台放晴高溫飆30度以上

明天是母親節，中央氣象署說，各地有陣雨或雷雨，且因東北季風增強，氣溫下降，明晚至12日清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫18至...

高齡肌肉流失肌力下降易患肌少症 女性小腿應大於33公分

肌少症是高齡族群常見卻容易被忽略的問題，隨著年齡老化，肌肉流失、肌力下降，不只影響行動力，讓提菜籃、拿水桶、拎行李等日常...

環境部長空汙占比說 蘇俊賓發文：選擇性揭露會誤導

環境部長彭啓明日前接受廣播節目專訪，提到火力發電對空氣品質影響不大，台灣境內的空汙來源，電力業占比僅2.3％；對此，有環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。