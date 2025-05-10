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向陽在寫詩與編輯台之間 煎熬但快樂

中央社／ 台北10日電

詩人向陽（林淇瀁）身兼媒體人與創作者身分，幾度因在所編副刊刊登文章觸怒當局而遭約談。向陽今天說，回首當年政治事件，心境十分煎熬，但一如他寫詩的歷程，煎熬但快樂。

二十張出版社今天在台灣文學基地悅讀館舉行「景色：向陽詩歌百選」新書發表會，由向陽與詩人、學者李蘋芬進行對談，細數他所歷經狂飆年代的青春與熱血，以及寫詩過程力求創新的心路歷程。

向陽在會中提到1984年任職「自立晚報」副刊，刊登某篇評論文章，致使報社遭受警備總部及調查局壓力，將所有報紙收回，向陽因此被記大過一次，同時遭調查單位定期「約喝咖啡」長達一年之久。

向陽提到首次遭約談的情形，當天報社高層只提醒他要不卑不亢，「不要違反你作為新聞人的尊嚴，也不要太過激昂」。

向陽說，他是詩人又是編輯，不能違反新聞倫理及社會現實的邏輯，內心經常在感性與理性之間掙扎，歷經那樣的政治事件，雖然早有心理準備，卻依然感到震撼。

向陽現場也朗誦多首詩作，其中「霧落」是他大學時懷念已逝父親所寫。向陽說，父親在南投從事種茶行業，霧與茶有密切的關係，他至今仍對家鄉下午2、3時起霧的情境印象深刻。父親過世時，他便以茶與霧的情境寫詩，以及展讀父親遺書時的心情。

談到「一首被撕裂的詩」，原來是只有3段的詩，向陽寫完一直覺得不滿意，索性將稿紙撕成3份，隔不久他翻出來看，意外發現中間那段被撕成3部分，排列組合，竟也饒富詩意，於是又填上方框空格，讓語意曖昧不明，諷刺當時政府不向228事件受難者道歉的態度。

向陽分享寫詩的自我訓練心法，應該先在一個籠子裡面，「應該把自己關起來（指在某個形式之中），看看能不能自在，如果能自在，我就可以推開鳥籠，飛向天空」。

寫詩50年，向陽說，他唯一愧疚是未能完成「台灣史詩」，50年前他才20多歲，就因寫台語詩而獲「聯合報」專訪，當時報紙的標題「向陽將寫台灣史詩」非常聳動、狂妄，「我的台灣史詩還是寫不出來」，期待自己能把握機會，看能否從事件著手，彌補這項愧疚。

台灣文學 向陽 詩人

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