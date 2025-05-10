影／星雲大師人間佛教傳燈錄 闡述弘揚佛教十大貢獻

今天佛誕節，佛光山佛陀紀念館舉行「星雲大師人間佛教傳燈錄」新書發布會，高雄市長陳其邁及多位立委、學術界人士出席，現場及線上近2100人與會，場面盛大。

新書發布會在佛陀紀念館大覺堂舉行，播放星雲大師開示的影片中揭開序幕，大師闡述「人間佛教」與人的生活息息相關，要讓大眾有自尊、自信，勉大眾「以出世的發心，做入世的事業」，勿消極要樂觀。心保和尚也在影片中分享出版傳燈錄是要讓大家更了解大師的精神、慈悲和智慧，並勉勵大家從「我是佛」中了解人人都具有佛性。

慈惠法師分享，星雲大師終其一生都在弘揚人間佛教，這對弟子而言都是大師一生依止的聖教，可見其重要和莊嚴。在大師圓寂後，有感於義理不能散失，於是在程恭讓教授的協助下編纂成100萬字的星雲大師人間佛教傳燈錄。

上海大學佛教思想史教授程恭讓也透過影片分享傳燈錄以星雲大師推動人間佛教的十大貢獻，他表示這是人間佛教發展的面向，也是大師的成就，並推崇星雲大師是現代人間佛教的一座燈塔，貢獻不僅止台灣，更及於全球也關乎世界佛教的未來。

陳其邁表示，星雲大師一生弘揚人間佛教，大師的智慧與慈心悲願，讓法水長流五大洲，高雄有幸成為大師弘法福地「佛光山之於高雄，就是那盞長明不滅的心燈。」

中華傳統宗教聯合總會榮譽總會長王金平感念從政一直奉行大師倡行的「六和」，不僅自心和悅，家庭和順也導入社會、族群、兩岸，乃至於世界，他勉勵大眾要奉行大師的精神並實踐才能讓智慧內化。

佛光山教團系統總校長楊朝祥表示，星雲大師的智慧是留給世人的瑰寶，勉大眾從佛法生活化中去學禪行佛；副校長林聰明分享「人間佛教」的深化更助於社會和諧相融。南華大學校長高俊雄勉勵大眾多閱讀此書，讓大師的智慧內化為自我的智慧。

這部歷時2年編纂而成的星雲大師人間佛教傳燈錄新書3冊，今天宣告中文紙本、電子書同步出版，並預告英文及日文版陸續問世，盼讓全世界透過此書得到指引，更親近人間佛教，也體現大師的智慧和慈悲。