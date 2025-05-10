快訊

前3名成績入學…18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死 校方錯愕

行政院悄改族群分類…96%成「其餘人口」 藍委：認知作戰

母親節前夕退出時代力量 陳椒華：沒家人同意不再參加政黨

紙風車屏東戲劇人才成果展演 周春米讚精彩

中央社／ 台北10日電

經過3年深耕，屏東縣政府紙風車劇團「屏東戲劇人才培訓計畫」第二期舉行成果展演，現場邊唱邊跳有模有樣。縣長周春米表示，比她預期得還精彩，「很謝謝靈魂團隊紙風車。」

周春米今天看完成果發表會後致詞表示，屏東很幸運在前縣長潘孟安的支持之下，「用騙的把紙風車團隊『騙』到屏東開班授課，培養屏東喜愛戲劇表演的人才。我們很幸運在屏東土地上孕育了戲劇種子，這是最好的母親節禮物。」

根據紙風車劇團今天發布的新聞稿表示，第二期共招收41名學員，年齡跨度從19歲到63歲，職業涵蓋教師、學生、獸醫、森林護管員、照服員等，雖然多數非戲劇科班出身，卻都懷抱對表演的熱忱。從2024年12月起，每週2次接受專業訓練，41堂課從肢體開發、表演訓練到即興，為舞台演出奠定扎實基礎。

這次成果展演內容以第一期學員原創劇「阿猴落地掃」為靈感延伸，創作「屏東大小事」新作，融合第二期學員個人專長，加入Beatbox、跑酷、機械舞、月琴、小提琴與剪紙等表演元素，整體舞台呈現多元豐富。

此外，第二期學員也首度推出實驗劇創作「屏東我的家」，由學員親自撰寫與演出，透過非寫實敘事手法，訴說自己在屏東的生活觀察與回憶，不僅情感真摯，也充滿藝術想像，讓觀眾感受到屏東人對家鄉的深情與驕傲。

紙風車劇團團長任建誠表示，「我們希望透過培訓成立屏東在地劇團，讓學員們平時訓練、假日演出，服務鄉親。這群人對表演的熱情和服務精神，值得敬佩，也證明了戲劇的力量可以在屏東生根發芽。」

學員之一國中老師靜宜表示：「這麼短時間要背台詞還要跳舞，真的不容易。」國小教表藝課的佩芳則說：「每次上課都是下班後的療癒時光，有夥伴陪伴前行，更堅定自己繼續走在表演的路上。」

屏東縣政府 紙風車 舞台

延伸閱讀

屏東市復興公園首辦獨木舟體驗 民眾直呼「好像在歐洲」

屏東黑鮪魚文化觀光季 海洋音樂會揭序幕

嘉義男住恆春旅店抽中休旅車 接到電話直呼「我不信」

屏東原鄉部落39名靈媒首度齊聚 特展揭開靈媒神秘面紗

相關新聞

修法18年進展慢…平均僅2.1%新生兒 雙親講好「跟媽媽姓」

2007年5月民法第1059條修法上路，將子女原則從父姓改為「父母約定之」。母親節前夕的今天，「從母姓俱樂部」舉辦「子女...

下雨濕氣重讓呼吸道、皮膚症狀多 中醫：3類食物是地雷

最近天氣時雨時晴，隨後到來的梅雨季節又會是陰雨綿綿的天氣。中醫師指出，雨天濕氣重，會出現呼吸道和皮膚症狀，如果飲食喜歡吃...

罹癌該吃鱸魚湯、生酮飲食餓死癌細胞？ 營養專家解答

許多民眾罹癌後，循坊間流傳方式試圖補充營養，也有人「想把癌細胞餓死」，最終卻因營養不良過世。國內肺癌權威、台大醫院外科部...

母親節濕涼 13日全台放晴高溫飆30度以上

明天是母親節，中央氣象署說，各地有陣雨或雷雨，且因東北季風增強，氣溫下降，明晚至12日清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫18至...

高齡肌肉流失肌力下降易患肌少症 女性小腿應大於33公分

肌少症是高齡族群常見卻容易被忽略的問題，隨著年齡老化，肌肉流失、肌力下降，不只影響行動力，讓提菜籃、拿水桶、拎行李等日常...

有一種「糖」讓膀胱癌細胞自爆 醫揭5種天然食物吃得到

擔心血糖升高，許多人對糖敬而遠之，但一種糖卻可能使癌細胞崩潰？台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書指出，不是所有糖都壞，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。