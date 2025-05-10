快訊

重回談判桌！美中貿易會談中場休息 官員已回日內瓦會談會場

印巴點頭了！美國居間徹夜調解 川普喊恭喜：全面且立即停火

修法18年進展慢…平均僅2.1%新生兒 雙親講好「跟媽媽姓」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
母親節前夕，臉書社團「從母姓俱樂部」今舉辦「子女姓氏修法18年慶祝分享會」。記者葉冠妤/攝影
母親節前夕，臉書社團「從母姓俱樂部」今舉辦「子女姓氏修法18年慶祝分享會」。記者葉冠妤/攝影

2007年5月民法第1059條修法上路，將子女原則從父姓改為「父母約定之」。母親節前夕的今天，「從母姓俱樂部」舉辦「子女姓氏修法18年慶祝分享會」，從母姓俱樂部發起人、中山大學公共事務管理研究所教授彭滄雯說，今年1到3月整體從母姓比率5.94%，其中由父母彼此約定為3.44%，18年來累計平均2.10%，雖自修法以降逐年增長，但進展仍相當緩慢。

彭滄雯指出，據內政部戶政司統計，2007年修法後的5月至12月間就有1539位新生兒約定從母姓，占整體1.27%，雖比率逐年微幅增加，但進展仍緩慢，直到2023年才首度突破3%。今年1到3月底最新統計，父母約定新生兒從母姓微升至3.44%，若再加計「一方決定」、「抽籤決定」等狀況，整體從母姓的新生兒達5.94%。

彭滄雯分析，約定從母姓進展慢，每年才增加零點幾％，反映了父權傳統、父姓常規仍根深蒂固，雖然法律賦予約定從母姓的權利，多數人仍不願爭取、實踐這二分之一的機會，從母姓停留在形式平等，尚未達到實質平等。她希望能透過成立臉書社團、出版專書宣傳觀念，從父姓、從母姓都是很好的選擇，在多元民主的台灣社會，家內平等一樣重要。

彭滄雯說，子女姓氏從父姓是「父權紅利」的展現，社會觀念已在轉變，大家應以平等角度思考，她強調爸爸的態度非常關鍵，也特別向爸爸爸們喊話，最好的母親節禮物就是給媽媽平等協商子女姓氏的機會。

40多歲的哈利、佳旻就是最佳範例。不過，儘管兩人婚前協議小孩從母姓，仍遭遇家族阻力，當父母以後代無法入宗祠、違背祖先等傳統說詞，甚至以高齡的奶奶會難過來情勒他，原生家庭壓力排山倒海而來，讓哈利一度陷入掙扎。佳旻也笑說，聽過很多慘烈案例，夫妻明明講好，因遭家族反對翻盤，她曾偷偷擔心哈利「倒戈」，所幸兩個人都挺住了，並找出折衷方案，先讓大寶從父姓，二寶從母姓。

30歲的京京說，她是在與先生討論婚嫁、子女姓氏議題過程中，獲先生熱情支持，因此從自身做起改從母姓。沒想到先生認為姓氏是家庭的符號，與其從父母姓，不如與伴侶同姓，更能彰顯出家與愛的意義，因此進一步提出冠妻姓。京京也提到，當她的媽媽得知此事，反應都相當緊張，甚至不敢見她的公婆。

從母姓俱樂部共同發起人諶淑婷分享，有一年過年她的爸爸到廟裡幫大家祭解，卻遭廟方人員質疑孫女從母姓是為了「抽豬母稅」（給女方傳香火）或是單親家庭？她強調，子女從母姓是女性自主權的展現，她希望孩子們能生活在從父姓、母姓都不奇怪的社會，這是一種多元的美好，相互包容不同選擇、接納各自不同模樣。

子女 父母 爸爸

延伸閱讀

預定史上最貴影集？《哈利波特》影集砸近 6 億美元 未開拍就陷跨性別爭議、選角風波

生不如死…新生兒人數探低 總人口連16月負成長

哈利敗訴後接受專訪 BBC記者談採訪細節：本人務實好溝通、想解決問題

哈利盼和解卻驚吐1句話 英王私下反應曝光「白金漢宮將仰天嘆氣」

相關新聞

修法18年進展慢…平均僅2.1%新生兒 雙親講好「跟媽媽姓」

2007年5月民法第1059條修法上路，將子女原則從父姓改為「父母約定之」。母親節前夕的今天，「從母姓俱樂部」舉辦「子女...

下雨濕氣重讓呼吸道、皮膚症狀多 中醫：3類食物是地雷

最近天氣時雨時晴，隨後到來的梅雨季節又會是陰雨綿綿的天氣。中醫師指出，雨天濕氣重，會出現呼吸道和皮膚症狀，如果飲食喜歡吃...

罹癌該吃鱸魚湯、生酮飲食餓死癌細胞？ 營養專家解答

許多民眾罹癌後，循坊間流傳方式試圖補充營養，也有人「想把癌細胞餓死」，最終卻因營養不良過世。國內肺癌權威、台大醫院外科部...

母親節濕涼 13日全台放晴高溫飆30度以上

明天是母親節，中央氣象署說，各地有陣雨或雷雨，且因東北季風增強，氣溫下降，明晚至12日清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫18至...

高齡肌肉流失肌力下降易患肌少症 女性小腿應大於33公分

肌少症是高齡族群常見卻容易被忽略的問題，隨著年齡老化，肌肉流失、肌力下降，不只影響行動力，讓提菜籃、拿水桶、拎行李等日常...

約定子女從母姓者少 學者：夫妻姓氏平等待落實

「從母姓俱樂部」今天表示，從母姓，是女性自主權的展現，希望孩子們能自由選擇自己喜歡的模樣。學者彭渰雯指出，約定從母姓僅有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。