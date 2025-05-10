修法18年進展慢…平均僅2.1%新生兒 雙親講好「跟媽媽姓」

2007年5月民法第1059條修法上路，將子女原則從父姓改為「父母約定之」。母親節前夕的今天，「從母姓俱樂部」舉辦「子女姓氏修法18年慶祝分享會」，從母姓俱樂部發起人、中山大學公共事務管理研究所教授彭滄雯說，今年1到3月整體從母姓比率5.94%，其中由父母彼此約定為3.44%，18年來累計平均2.10%，雖自修法以降逐年增長，但進展仍相當緩慢。

彭滄雯指出，據內政部戶政司統計，2007年修法後的5月至12月間就有1539位新生兒約定從母姓，占整體1.27%，雖比率逐年微幅增加，但進展仍緩慢，直到2023年才首度突破3%。今年1到3月底最新統計，父母約定新生兒從母姓微升至3.44%，若再加計「一方決定」、「抽籤決定」等狀況，整體從母姓的新生兒達5.94%。

彭滄雯分析，約定從母姓進展慢，每年才增加零點幾％，反映了父權傳統、父姓常規仍根深蒂固，雖然法律賦予約定從母姓的權利，多數人仍不願爭取、實踐這二分之一的機會，從母姓停留在形式平等，尚未達到實質平等。她希望能透過成立臉書社團、出版專書宣傳觀念，從父姓、從母姓都是很好的選擇，在多元民主的台灣社會，家內平等一樣重要。

彭滄雯說，子女姓氏從父姓是「父權紅利」的展現，社會觀念已在轉變，大家應以平等角度思考，她強調爸爸的態度非常關鍵，也特別向爸爸爸們喊話，最好的母親節禮物就是給媽媽平等協商子女姓氏的機會。

40多歲的哈利、佳旻就是最佳範例。不過，儘管兩人婚前協議小孩從母姓，仍遭遇家族阻力，當父母以後代無法入宗祠、違背祖先等傳統說詞，甚至以高齡的奶奶會難過來情勒他，原生家庭壓力排山倒海而來，讓哈利一度陷入掙扎。佳旻也笑說，聽過很多慘烈案例，夫妻明明講好，因遭家族反對翻盤，她曾偷偷擔心哈利「倒戈」，所幸兩個人都挺住了，並找出折衷方案，先讓大寶從父姓，二寶從母姓。

30歲的京京說，她是在與先生討論婚嫁、子女姓氏議題過程中，獲先生熱情支持，因此從自身做起改從母姓。沒想到先生認為姓氏是家庭的符號，與其從父母姓，不如與伴侶同姓，更能彰顯出家與愛的意義，因此進一步提出冠妻姓。京京也提到，當她的媽媽得知此事，反應都相當緊張，甚至不敢見她的公婆。

從母姓俱樂部共同發起人諶淑婷分享，有一年過年她的爸爸到廟裡幫大家祭解，卻遭廟方人員質疑孫女從母姓是為了「抽豬母稅」（給女方傳香火）或是單親家庭？她強調，子女從母姓是女性自主權的展現，她希望孩子們能生活在從父姓、母姓都不奇怪的社會，這是一種多元的美好，相互包容不同選擇、接納各自不同模樣。