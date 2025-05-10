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母親節全台濕涼…中南部防豪雨 13日放晴高溫破30度

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母親節全台濕涼…中南部防豪雨 13日放晴西半部高溫破30度

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到鋒面影響，今各地有陣雨或雷雨。圖為今天累積雨量。圖／氣象署提供
受到鋒面影響，今各地有陣雨或雷雨。圖為今天累積雨量。圖／氣象署提供

明天就是母親節，受到梅雨季第2波移動性鋒面南下，氣象署表示，明天各地仍有局部大雨或豪雨發生的機率，且隨著鋒面往南移動，中南部、台東地區以及各地山區將有局部豪雨發生機率。此外，受到東北季風增強影響，中部以北、宜蘭、花蓮等地，氣溫僅廿一至廿三度，南部為廿五至廿七度。

氣象署表示，明天受到鋒面影響，各地容易出現陣雨或雷雨，周一雖然鋒面移動到巴士海峽上方，不過南台灣水氣仍然比較多，南部、台東地區將有局部短暫陣雨或雷雨的機率，其他地區則是轉為多雲到晴天氣。

氣象署表示，下周二，水氣會更減少，各地轉為多雲到晴天氣，僅午後山區有零星短暫陣雨；下周三、四則剩台東、恆春半島以及午後山區會有零星陣雨；至於，十六、十七日，白天各地為多雲到晴天氣，午後降雨範圍擴大，北部宜蘭花蓮、各地山區將有雷陣雨。

溫度方面，氣象署表示，明天除了下雨以外，東北季風增強，因此氣溫會比今天更下降，中部以南、宜蘭、花蓮地區，低溫僅廿一至廿三度，南部為廿五至廿七度。

不過氣象署，周一溫度就會開始回升，到了周二，西半部高溫更可達卅度以上，溫差變化相當大。

氣象署 鋒面

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