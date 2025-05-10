母親節濕涼 13日全台放晴高溫飆30度以上

明天是母親節，中央氣象署說，各地有陣雨或雷雨，且因東北季風增強，氣溫下降，明晚至12日清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫18至21度，13日各地多雲到晴，西半部高溫有機會飆30度以上。

中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，明天持續受鋒面影響，預計明晚鋒面才會通過台灣到南邊海面，因此各地還是會有陣雨或雷雨，並有大雨發生機率，其中中南部、東南部與其他山區，有局部豪雨發生機率。

李名翔指出，由於12日鋒面已經來到巴士海峽，屆時南部、東南部水氣較多，仍有短暫陣雨或雷雨，可能會有局部較大雨勢，其他地區從短暫陣雨，逐漸轉成多雲天氣。

李名翔表示，13日天氣變好，各地多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，預計14日、15日各地大致多雲到晴，僅東南部、恆春半島零星短暫陣雨，以及午後山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，李名翔指出，明天東北季風增強，氣溫下降，預計中部以北、宜蘭、花蓮可能高溫21至23度，而南部、台東高溫25至27度。

李名翔指出，明晚至12日清晨，中部以北、宜蘭、花蓮低溫約18至21度，南部、台東低溫21至23度。

不過，李名翔表示，預計12日白天溫度回升，西半部高溫來到27、28度，東半部地區25、26度，且13日西半部有機會來到30度或以上，東半部高溫約28至30度。

另外，李名翔提醒，13日至15日夜晚和清晨，馬祖可能會有霧或低雲，影響能見度。