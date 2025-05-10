快訊

母親節全台濕涼…中南部防豪雨 13日放晴高溫破30度

國定假日修法沒納綠意見？ 立院人士還原綠委狂撤案：騙外行人

聽新聞
0:00 / 0:00

母親節濕涼 13日全台放晴高溫飆30度以上

中央社／ 台北10日電
明天是母親節，中央氣象署說，各地有陣雨或雷雨。聯合報系資料照
明天是母親節，中央氣象署說，各地有陣雨或雷雨。聯合報系資料照

明天是母親節，中央氣象署說，各地有陣雨或雷雨，且因東北季風增強，氣溫下降，明晚至12日清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫18至21度，13日各地多雲到晴，西半部高溫有機會飆30度以上。

中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，明天持續受鋒面影響，預計明晚鋒面才會通過台灣到南邊海面，因此各地還是會有陣雨或雷雨，並有大雨發生機率，其中中南部、東南部與其他山區，有局部豪雨發生機率。

李名翔指出，由於12日鋒面已經來到巴士海峽，屆時南部、東南部水氣較多，仍有短暫陣雨或雷雨，可能會有局部較大雨勢，其他地區從短暫陣雨，逐漸轉成多雲天氣。

李名翔表示，13日天氣變好，各地多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，預計14日、15日各地大致多雲到晴，僅東南部、恆春半島零星短暫陣雨，以及午後山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，李名翔指出，明天東北季風增強，氣溫下降，預計中部以北、宜蘭、花蓮可能高溫21至23度，而南部、台東高溫25至27度。

李名翔指出，明晚至12日清晨，中部以北、宜蘭、花蓮低溫約18至21度，南部、台東低溫21至23度。

不過，李名翔表示，預計12日白天溫度回升，西半部高溫來到27、28度，東半部地區25、26度，且13日西半部有機會來到30度或以上，東半部高溫約28至30度。

另外，李名翔提醒，13日至15日夜晚和清晨，馬祖可能會有霧或低雲，影響能見度。

低溫 雷雨 高溫

延伸閱讀

GODIVA全新「紅寶石巧克力可芙」夢幻登場！母親節限量開賣，甜點控快搶

中職／郭俊麟母親節本季一軍首先發 對決悍將力亞士

默默辛苦照顧家庭被看見 母親節彰化多鄉鎮表揚自強媽媽

北榮桃園分院松柏園 母親節活動傳遞家的溫度

相關新聞

下雨濕氣重讓呼吸道、皮膚症狀多 中醫：3類食物是地雷

最近天氣時雨時晴，隨後到來的梅雨季節又會是陰雨綿綿的天氣。中醫師指出，雨天濕氣重，會出現呼吸道和皮膚症狀，如果飲食喜歡吃...

罹癌該吃鱸魚湯、生酮飲食餓死癌細胞？ 營養專家解答

許多民眾罹癌後，循坊間流傳方式試圖補充營養，也有人「想把癌細胞餓死」，最終卻因營養不良過世。國內肺癌權威、台大醫院外科部...

母親節濕涼 13日全台放晴高溫飆30度以上

明天是母親節，中央氣象署說，各地有陣雨或雷雨，且因東北季風增強，氣溫下降，明晚至12日清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫18至...

高齡肌肉流失肌力下降易患肌少症 女性小腿應大於33公分

肌少症是高齡族群常見卻容易被忽略的問題，隨著年齡老化，肌肉流失、肌力下降，不只影響行動力，讓提菜籃、拿水桶、拎行李等日常...

劉克襄星國導讀著作 文圖交錯分享母子另類旅行

台灣作家劉克襄今天在新加坡出席作品「小站也有遠方」導讀活動，這本書收錄母親多幅畫作，母子倆一文一圖表達對土地的眷戀。他在...

母親節全台濕涼…中南部防豪雨 13日放晴西半部高溫破30度

明天就是母親節，受到梅雨季第2波移動性鋒面南下，氣象署表示，明天各地仍有局部大雨或豪雨發生的機率，且隨著鋒面往南移動，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。