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觀光署倫敦辦下午茶會 業者：彷彿置身日月潭茶園

中央社／ 倫敦10日專電

交通部觀光署駐倫敦辦事處推廣台灣觀光，8日邀請英國網紅、航空公司和旅遊業者共享台式下午茶。與會業者對台灣茶風味大感驚艷，讚嘆茶的香氣令人彷彿置身日月潭觀光茶園。

這場下午茶會供應台灣青葱麵包、鳳梨酥、南棗核桃糕、桂圓核桃糕、牛軋餅，搭配正宗台灣綠茶和烏龍茶，讓英國人更了解台灣。

參加茶會的網紅有人已造訪台灣多次，有人正計劃前往台灣。

知名線上超市奧凱多（Ocado）發行的OcadoLife雜誌副總編輯菲力普斯（Jasmine Phillips）說，沒想到台灣茶湯飽滿圓潤，香氣布滿整個口腔；台灣青葱麵包層次豐富，有青葱的鮮甜，還有奶油的綿密，她等不及要來一趙台灣美食之旅。

艾佛瑞特（Andrew Everett）是旅行社航務經理，他大力推薦台灣為亞洲國家首選度假勝地。

他指出，既然是度假，不必挑戰高難度行程。台灣有山有水，交通便利，環境整潔乾淨，人民素質高；對歐美人士來說，前往台灣旅遊，既親切又自在。

英國旅遊協會（Tourism Society）董事克拉克（PhillClark）說，他很驚訝台灣葡萄酒居然有芒果和鳳梨的味道，而台灣烏龍茶比起日本更勝一籌，入口微苦，回味清甜，濃郁香氣持久不散，彷彿置身於日月潭觀光茶園。

下午茶會也邀請泰國國際航空、長榮航空、中華航空等旅遊業界人士，前來共享台式下午茶，並邀大家捲起衣袖，一起畫台灣茶園。

觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊說，透過相關推廣活動，觀光署要讓英國人驚艷台灣，讓台灣觀光品牌3.0 Taiwan - Waves of Wonder紅遍英國大街小巷。

下午茶 英國

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