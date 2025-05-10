高齡肌肉流失肌力下降易患肌少症 女性小腿應大於33公分
肌少症是高齡族群常見卻容易被忽略的問題，隨著年齡老化，肌肉流失、肌力下降，不只影響行動力，讓提菜籃、拿水桶、拎行李等日常處處不便利，也增加跌倒與失能的風險。基隆衛生營養師提醒，落實健康飲食、運動習慣，可預防肌少症發生。
千禧之愛健康基金會、基隆市衛生局今天在市立體育館舉辦「第三屆千禧肌動趴」，吸引400位長輩參與，透過肌力檢測、肌力操體驗、營養講解帶領長輩認識肌少症防治，市長謝國樑、議長童子瑋等都到場。
衛生局局長張賢政表示，肌少症是高齡族群常見卻容易被忽略的問題，隨著老化，肌肉流失、肌力下降，不只影響行動力，讓提菜籃、拿水桶、拎行李等日常處處不便利，也會增加跌倒與失能的風險。
謝國樑說，肌肉對於身體健康的重要性，鼓勵長輩持續運動外，也要攝取足夠蛋白質，維持良好體能。基金會董事長，國衛院副院長許惠恒教授表示，期盼讓長者能及早認識肌少症的風險與預防方法，延緩退化。
衛生局社區營養推廣中心營養師也在現場教導民眾，如何從三餐攝取足夠蛋白質，以提供肌肉合成原料。運動防治上，依據亞洲肌少症標準，長輩檢測小腿圍，男性應大於34公分、女性應大於33公分；握力男性應大於28公斤、女性應大於18公斤；連續5次坐站速度應少於12秒。
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