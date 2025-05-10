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彭啟明2.3%說被質疑 蘇俊賓：電廠與玉山平均有意義？

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園副市長蘇俊賓質疑環境部長彭啟明關於火力發電對空汙影響說法，認為空汙檢測數據有很多種，有必要好好釐清，讓國人知道全貌。本報資料照片
桃園副市長蘇俊賓質疑環境部長彭啟明關於火力發電對空汙影響說法，認為空汙檢測數據有很多種，有必要好好釐清，讓國人知道全貌。本報資料照片

環境部長彭啟明日前接受廣播節目專訪，提到火力發電對空氣品質影響不大，並指燃煤轉燃氣可顯著改善空汙，國人不用太擔心；桃園副市長蘇俊賓今在臉書提出質疑「真的有這麼低嗎」，認為數據有必要好好釐清，讓國人知道全貌。

蘇俊賓臉書指出，會影響人體的空汙有很多種，包含TSP（總懸浮微粒）、PM10(10微米懸浮顆粒）、PM2.5（2.5微米懸浮顆粒）、NOx（氮氧化物）和SOx（硫氧化物），前3者是常見判斷空汙指標，後2者更是酸雨主要來源，而且會影響人體眼睛、呼吸道，甚至會誘發哮喘等呼吸道疾病。

依據最新台灣污染源排放清冊（基準年為2021年）全國電力業(燃燒)相關排放占全國排放的比例為TSP排放1496噸(占全部0.5%)、PM10排放1102噸(占1%)、PM2.5排放931噸(占2.61%)、NOx 排放39666噸(占16.5%) 和SOx 排放20281噸(占40.4%)，數據與部長有些不同，最接近的是PM2.5，或許部長所指的空污來源是PM2.5，而且部長手上數據更新，所以顯現2.3%，否則無法得知部長口中的空汙來源是什麼？

蘇俊賓表示，假設部長口中的空污來源是指PM2.5，但實際上，空汙不只PM2.5這一項。從NOx和SOx觀察，火力發電占全體的汙染比例16.5 %與40.4%，「我們不能只挑小的講，而忽略影響比較大的污染項目啊」，如果因此造成民眾誤判火力發電對人體影響甚小，對民眾是不公平的。NOx和SOx都是非常重要空氣污染項目，怎麼可能會被忽視？選擇性的揭露，會造成嚴重誤導。

蘇俊賓強調，他認同台灣的空氣汙染因法規區嚴，加上環境部跟經濟部的政策指引，法規趨嚴，部分汙染項目的確有在收斂，但如果強調火力發電廠對環境的衝擊影響不大，甚至是2%點多的比例，那就很不適合。

另外，空氣污染無法用全國平均的概念來看待，對於所在區域的環境衝擊也應該同時呈現。舉例來說，拿大潭電廠的空氣品質與玉山、阿里山的空氣品質相加再平均，是沒有意義的。因此，火力發電廠對所在區域的環境衝擊也應該同時被呈現。

蘇俊賓說，發電廠對周邊環境空汙有一定影響，距離越近、衝擊越大，建議中央可以從這個面貌來思考區域的空品承受能力，進而決定能源設施的區域和總量分配。

蘇也說，部長過去幾次的發言都非常坦率面對台灣的環境問題，展現出積極想解決問題的態度，他其實不想過於苛責，但這個數據，真有必要好好釐清，讓國人知道全貌。

PM2.5 空氣品質 蘇俊賓

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