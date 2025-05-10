彭啟明2.3%說被質疑 蘇俊賓：電廠與玉山平均有意義？

環境部長彭啟明日前接受廣播節目專訪，提到火力發電對空氣品質影響不大，並指燃煤轉燃氣可顯著改善空汙，國人不用太擔心；桃園副市長蘇俊賓今在臉書提出質疑「真的有這麼低嗎」，認為數據有必要好好釐清，讓國人知道全貌。

蘇俊賓臉書指出，會影響人體的空汙有很多種，包含TSP（總懸浮微粒）、PM10(10微米懸浮顆粒）、PM2.5（2.5微米懸浮顆粒）、NOx（氮氧化物）和SOx（硫氧化物），前3者是常見判斷空汙指標，後2者更是酸雨主要來源，而且會影響人體眼睛、呼吸道，甚至會誘發哮喘等呼吸道疾病。

依據最新台灣污染源排放清冊（基準年為2021年）全國電力業(燃燒)相關排放占全國排放的比例為TSP排放1496噸(占全部0.5%)、PM10排放1102噸(占1%)、PM2.5排放931噸(占2.61%)、NOx 排放39666噸(占16.5%) 和SOx 排放20281噸(占40.4%)，數據與部長有些不同，最接近的是PM2.5，或許部長所指的空污來源是PM2.5，而且部長手上數據更新，所以顯現2.3%，否則無法得知部長口中的空汙來源是什麼？

蘇俊賓表示，假設部長口中的空污來源是指PM2.5，但實際上，空汙不只PM2.5這一項。從NOx和SOx觀察，火力發電占全體的汙染比例16.5 %與40.4%，「我們不能只挑小的講，而忽略影響比較大的污染項目啊」，如果因此造成民眾誤判火力發電對人體影響甚小，對民眾是不公平的。NOx和SOx都是非常重要空氣污染項目，怎麼可能會被忽視？選擇性的揭露，會造成嚴重誤導。

蘇俊賓強調，他認同台灣的空氣汙染因法規區嚴，加上環境部跟經濟部的政策指引，法規趨嚴，部分汙染項目的確有在收斂，但如果強調火力發電廠對環境的衝擊影響不大，甚至是2%點多的比例，那就很不適合。

另外，空氣污染無法用全國平均的概念來看待，對於所在區域的環境衝擊也應該同時呈現。舉例來說，拿大潭電廠的空氣品質與玉山、阿里山的空氣品質相加再平均，是沒有意義的。因此，火力發電廠對所在區域的環境衝擊也應該同時被呈現。

蘇俊賓說，發電廠對周邊環境空汙有一定影響，距離越近、衝擊越大，建議中央可以從這個面貌來思考區域的空品承受能力，進而決定能源設施的區域和總量分配。

蘇也說，部長過去幾次的發言都非常坦率面對台灣的環境問題，展現出積極想解決問題的態度，他其實不想過於苛責，但這個數據，真有必要好好釐清，讓國人知道全貌。