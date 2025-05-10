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南台灣驚見超亮火流星 台北天文館推測寶瓶座流星雨…還有1可能

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
屏東滿州國小東方監視器，捕捉到這顆少見的超級火流星。圖／屏東點提供
屏東滿州國小東方監視器，捕捉到這顆少見的超級火流星。圖／屏東點提供

屏東、高雄、台東等多地民眾，昨天深夜目擊一道亮光劃過夜空，疑似火流星。台北市立天文館今證實，這是火流星，估計直徑超過1公尺，來源不確定，可能是寶瓶座流星雨太空中遊蕩的流星體。

天文館表示，這個現象是火流星，與一般流星沒有太大差異，只是體積比較大，看起來比較亮；這麼亮的流星體，普遍估計直徑會超過1公尺。以目前資料來看，來源還是不太能確定，只能說可能來自像是寶瓶座流星雨的流星群，也有可能是在太空中遊蕩的流星體，不小心來到地球。

天文館說，它因為夠大顆，才能夠來到高度比較低的大氣層，即台灣上空可見的高度；也因接近地面、距離近，亮度看起來比較高。網路影片中，火流星發出的光偏向藍光；光的顏色與成分有關，要撿到它的殘餘物質去分析，才能比較準確知道成分，但通常不太容易找到殘餘物質。

天文館提到，火流星每天都有機會出現，不只夜晚，白天也有機會，只是不太會注意到。依照目前技術和觀測天文台的密度數量來講，我們很難預測什麼時候出現，被看到的機率「要中獎不是這麼簡單的一件事」，因為它可能在任何地方出現，也可能只在山上或海上被看到，不一定會出現在人居住的範圍附近。

天文館天象預報指出，寶瓶座η流星雨的母體是著名的哈雷彗星，每年5月初達到極大期。當地球穿越哈雷彗星遺留的軌道碎屑時，這些塵埃粒子高速衝入大氣層，形成一道道快速劃過天際的流星。根據NASA資料，流星速度可達每秒65.4公里。由於極高速，這些流星常會留下明亮的發光殘痕，可持續數秒之久。

天文館 太空 流星雨

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