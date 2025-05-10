大雷雨開轟高雄屏東 慎防劇烈降雨、雷擊及強陣風
鋒面影響，中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
氣象署說，今、明兩天易有短延時強降雨，今天鋒面影響，各地及澎湖有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，金門、馬祖有零星短暫陣雨；明天鋒面通過，各地有陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，尤其中南部、東南部地區及其它山區有局部豪雨發生的機率，澎湖及金門有短暫陣雨或雷雨，馬祖有短暫陣雨；今天中部以北及東北部天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼，明天各地天氣較涼。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言