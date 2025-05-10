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大雷雨開轟高雄屏東 慎防劇烈降雨、雷擊及強陣風

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今、明兩天易有短延時強降雨，今天鋒面影響，各地及澎湖有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率。記者黃仲裕／攝影
今、明兩天易有短延時強降雨，今天鋒面影響，各地及澎湖有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率。記者黃仲裕／攝影

鋒面影響，中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署說，今、明兩天易有短延時強降雨，今天鋒面影響，各地及澎湖有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，金門、馬祖有零星短暫陣雨；明天鋒面通過，各地有陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，尤其中南部、東南部地區及其它山區有局部豪雨發生的機率，澎湖及金門有短暫陣雨或雷雨，馬祖有短暫陣雨；今天中部以北及東北部天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼，明天各地天氣較涼。

大雷雨 鋒面 馬祖

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