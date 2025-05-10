大雷雨開轟高雄屏東 慎防劇烈降雨、雷擊及強陣風

立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增「4+1」天國定假日，包括9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲紀念日和農曆小年夜，5月1日勞動節則改為全國放假。對此，《聯合新聞網》也整理出最新請假攻略，供民眾參考。

2025-05-10 11:40