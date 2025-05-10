大雷雨轟炸彰雲嘉南 粉專：對流會如打游擊戰般冒出來

鋒面影響，中央氣象署發布雲林縣、彰化縣、嘉義縣、台南市、嘉義市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪河水暴漲，排水不良區域則易發生淹積水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠根據氣象署的雨量預報，在鋒面滯留下，一樣是全台多雨，西半部及山區雨勢大的格局。雖然不見得是下一整天，中間也許會有空檔，但對流會如打游擊戰般冒出來，要隨時觀察雲雨發展狀況。