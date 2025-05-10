鋒面通過東北季風增強 母親節不排除短時豪雨突襲

鋒面通過影響，上午各地就有短暫降雨或雷雨發生，天氣風險公司天氣分析師薛皓天說，海上對流發展並移入，同時近陸地有增強、擴散的趨勢，各地局部地區偶有短時較大雨勢發生，在桃園及台中就發布短時豪雨特報，3小時達100毫米，東北部至南部皆有大雨特報，預估各地日雨量在接近或局部地區達大雨等級。

鋒面通過，伴隨東北季風南下增強，全台各地降溫明顯，薛皓天表示，尤其在中北部到東北部感受上溼冷，高溫約25至27度，中部以南高溫約26至29度。受東北季風影響，降溫將持續至明日夜間，中部以北低溫可在20度以下，相較於前幾天冷，外出須攜帶雨具，做好保暖。

明天母親節，不少民眾規畫舉家出遊、用餐。薛皓天說，將持續受鋒面通過及東北季風影響，且有短波槽移入，各地維持陰有短暫降雨或雷雨，在深夜至白天期間降雨明顯，仍須注意海上對流移入，並在陸地增強、擴散的趨勢，在對流移入時須注意短時較大雨勢機會，不排除與今天有相同情況，局部達短時豪雨，各地達大雨等級。

薛皓天提醒，外出行車注意溼滑、積水、淹水等情況。另外近期有地震發生，山區須留意土石鬆動。

下周一凌晨鋒面逐漸南壓至巴士海峽，薛皓天表示，南部仍有短暫降雨或雷雨，恆春半島雨估有較大雨勢發生，須防範短時較大雨勢，日雨量在皆近或達大雨等級，中部由南往北地區受偏東風環境，由多雲到多雲時晴天氣，天氣較穩定，中部地區可能有零星降雨。

氣溫方面，薛皓天表示，下周一全台高溫約26至28度，中部以北回溫較明顯。後續至下周五各地為多雲時晴或晴的天氣，下周三起午後有短暫降雨機會。周末天氣變化大，持續追蹤最新的氣象資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。