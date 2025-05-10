快訊

不用買AirPods Pro 3…現在先買AirPods Pro 2！外媒曝3原因：不用等了

印巴衝突再升溫！巴總理召開核武決策機構會議 印度關閉境內32座機場

開門拿外送「多出一隻毛孩」 才進門就踏踏爽睡！女子大驚：貓咪點得到？

聽新聞
0:00 / 0:00

出外只敢半蹲如廁 恐頻尿、下背痛 專家提醒3關鍵動作

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
有些女生覺得公共廁所不夠乾淨，會採取半蹲方式排尿，泌尿科醫師指出，這會導致骨盆底肌緊繃收縮，尿道會無法完全張開，甚至提早關閉，長久會降低排尿效率。示意圖，本報資料照片
有些女生覺得公共廁所不夠乾淨，會採取半蹲方式排尿，泌尿科醫師指出，這會導致骨盆底肌緊繃收縮，尿道會無法完全張開，甚至提早關閉，長久會降低排尿效率。示意圖，本報資料照片

有些女生覺得公共廁所不夠乾淨，會採取半蹲方式排尿，泌尿科醫師指出，這會導致骨盆底肌緊繃收縮，尿道會無法完全張開，甚至提早關閉，長久會降低排尿效率；物理治療師指出，為了加速排尿，腹部會用力，長期會造成骨盆底肌過度緊繃，反而會出現尿排不乾淨、頻尿，甚至出現下背痛，或下腹部疼痛等問題。

女性上廁所多為坐姿或蹲姿，如果公共廁所只有坐式馬桶，有些人怕不乾淨會選擇半蹲上廁所，認為較衛生又可練腿力。

書田診所泌尿科主任醫師張雲筑在「書田會客室」影片中提到，一個功能良好的排尿姿勢是尿道張開、膀胱收縮，讓尿液有效率地排空，採取半蹲姿勢時，骨盆底肌會緊繃收縮，當排尿過程中骨盆底肌緊繃，會使尿道無法完全張開，甚至提早關閉，久而久之會讓膀胱排空效率變差，建議盡量不要半蹲尿尿。

另外一個女性常有的疑惑，則是「洗澡時站著順便尿尿，既方便又省水」可不可行？張雲筑指出，如果剛好想要尿尿是可以的，但膀胱裡面的尿不多，卻為了省水硬要尿出來，人體會下意識腹部出力擠壓膀胱、誘發排尿反射。長期也會使膀胱和尿道旁的骨盆底肌緊繃收縮，降低排尿效率，容易尿不乾淨又頻尿，「所以如果肚子裡面的尿不多，不要用力去擠壓它」。

還有些人急著尿尿，或者覺得尿得太慢，會用手擠壓肚子，張雲筑說，這同樣不是一個好的排尿習慣，肚子出力並不會加強排空膀胱本身的尿液，反而導致周邊的骨盆底肌緊繃收縮、排尿過程中尿道提早關閉，長久下來膀胱裡面的尿是尿不乾淨的。

書田診所物理治療科主任蔡佩玲說，以上3個不正確的排尿習慣，目的都是希望讓肚子用力、讓排尿更順暢，長期會造成骨盆底肌過度緊繃，反而使我們的排尿排不乾淨、頻尿，甚至還會有下背痛，或下腹部疼痛的問題，可透過以下3種運動方式放鬆骨盆底肌；張雲筑提醒，如果努力一陣子症狀緩解有限，建議就醫進一步檢查治療。

一、平躺蝴蝶式

在睡前平躺屈膝腳掌相對，腳張開往兩側靠在枕頭上、手放膝蓋，讓膝蓋往床的方向輕輕下壓，骨盆底肌肉展開會有痠痠的感覺，鼻子深吸氣5秒鐘，腹部鼓起、骨盆底往下推，嘴緩慢吐氣5秒鐘完成一次的動作，每天睡前要做5次深呼吸的平躺蝴蝶式，來伸展骨盆底肌。

二、滾筒按摩式

使用輔助道具運動滾筒，來按摩髂腰肌的肌肉和筋膜，目標是下腹延伸到鼠蹊部，再連動到大腿前側的骨盆底肌群。用手肘支撐趴在瑜伽墊上，將滾筒壓在大腿下，身體前後滾動5次，感覺大腿肌肉微微的痠痛，接著單腿屈膝往外張開，將滾筒放在大腿內側靠近鼠蹊部的位置，左右滾動5次，每天兩邊各做一回。

三、金雞獨立式

找一個可以扶住的穩定柱子或牆面，站直不能彎腰駝背，右手扶牆、右腳站穩後，左腳向後勾，左手拉起腳背，讓腳跟盡量的碰到臀部，感覺左大腿前側到鼠蹊部的肌肉被拉開，會有一些緊繃感。維持20秒鐘，重複3次後再換邊做，早晚各一回金雞獨立式。

廁所 肚子

延伸閱讀

獨／新竹體操「魟魚老師」猥褻多名男童還拍照 判決出爐

嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

阿金受困深山被救出 下山一路緊抱消防員大腿不放答謝救命之恩：謝謝你

安坑交流道驚傳嚴重車禍！ 車頭全爛駕駛大腿骨折急送醫

相關新聞

2025「新增3國定假日」！下半年最新請假攻略一次看

立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增「4+1」天國定假日，包括9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲紀念日和農曆小年夜，5月1日勞動節則改為全國放假。對此，《聯合新聞網》也整理出最新請假攻略，供民眾參考。

影／火流星劃過夜空長達5秒 屏東星空大使驚奇：許願綽綽有餘了

昨天晚上11點47分一顆火流星劃過天際，高雄、屏東、台東許多民眾都親眼見證，也有許多監視器、行車記錄器拍到影片。屏東星空...

雨彈凶猛 豪雨特報範圍擴大 彰化、桃園、台中淹水警戒

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率...

雙溪水壩上游豪大雨 10點半起調節性放水

北市府上午指出，氣象署發布天氣警特報，上午7時40分針對台北市北投區發布大雷雨即時訊息。7時45分針對台北市全區發布大雨...

雷雨影響 松山機場上午一度暫停起降 2架次航班受影響

因雷雨影響能見度，民航局說，松山機場上午8時28分起暫停起降，松山機場已於上午8時45分恢復起降，受影響航班2架次。今明...

短延時強降雨來了 降雨熱區擴及整個西半部 影響至晚上

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，西半部地區今天有局部大雨發生的機率，影響時間至晚上，注意雷擊、強陣風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。