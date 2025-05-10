快訊

不用買AirPods Pro 3…現在先買AirPods Pro 2！外媒曝3原因：不用等了

印巴衝突再升溫！巴總理召開核武決策機構會議 印度關閉境內32座機場

開門拿外送「多出一隻毛孩」 才進門就踏踏爽睡！女子大驚：貓咪點得到？

聽新聞
0:00 / 0:00

消失的「竹排仔」挑戰黑潮後 將航向4千年南島玉路

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
劉炯錫教授說，實踐環島航海、南島玉路若成功了，世界就會知道台灣為何是整個泛南島民族的母親。記者尤聰光／攝影
劉炯錫教授說，實踐環島航海、南島玉路若成功了，世界就會知道台灣為何是整個泛南島民族的母親。記者尤聰光／攝影

一艘即將消失的「竹排仔」，在風帆製成的突破下，燃起了台東大學劉炯錫教授的南島玉路的海洋絲綢，重建台灣南島民族的航海文化及其復興航海技術。他說，歷經多次造船、測試的失敗，終於在2024年6月跨越黑潮障礙抵達綠島，距環島航海就差一步了。若成功世界就會知道台灣為何是整個泛南島民族的母親。

「造一艘千年古船談何容易啊！」劉炯錫談起這段歷程，很有感地說，說到古船竹排仔，差不多台灣1000年前就活躍在西部及台東阿美族都蘭海岸，但隨著時代變遷及造船技術的精進，至今幾乎看不到它的存在，所以他只能從文獻及口述歷史中，不用現代器具和材料，盡可能一點一滴的來還原竹排仔原型，但下水均失敗告終。

他說，從2003年起每次看到團隊辛苦製造的船體被大浪瓦解散落海面上的那一刻，真的有放棄的念頭，但心中立馬浮現原住民先祖歷經多少的失敗最後辦到橫跨海洋的情境，給了他很大的信心和堅定信念，最後於2017年能夠近岸航海成功，但之後卻始終跨不出那道生命之流「黑潮」的障礙，總是差那臨門一腳，檢討發現是風帆材質的問題。

談到風帆素材，劉炯錫笑著表示，他們使用過月桃葉編織，也採集過林投樹葉，但一下水風一吹，秒支離破碎，航行不到10公尺呢！當然幾經檢討和參考其他南島國家，使用瓊麻、鹿皮來當風帆，航行也逐漸有進展，增加幾百公尺幾公里之遠，但仍無法滿足橫跨黑潮的障礙，直到旮亙樂團少多宜老師介紹使用常見的黃槿樹皮，才大突破，去年6月跨越黑潮障礙抵達綠島。

「橫跨黑潮是一個契機！」他充滿信心地說，能夠跨越黑潮，以目前累積的技術，實踐環島航海應該不是夢了，但可惜的是現階段只有海洋委員會補助經費，透過好友林坤正的「好事道」募資平台，希望協助完成重建台灣航海文化的夢，至今僅募集幾萬元，距離今年7月出海的目標費用150萬元還差很多，很希望大家能一起響應讓世界看見台灣。

最後劉炯錫說道，依據文獻的記載和考古的研究發現，許多南島族群國家的遷移歷史，大多和台灣有很大的關聯性，這也可以證明海洋文化的流傳及航海技術的突破，都指向源頭台灣。若未來完成環島航海目標，接下來就要實現4千年前從都蘭灣出發航向呂宋島、巴拉望、婆羅州、中南半島的海上南島玉路，最終推動成立海洋文化法以促進文化保護，喚醒台灣人對本土文化的認識與重視。

風帆的進化，也牽動南島語系民族的航海文化歷程。記者尤聰光／攝影
風帆的進化，也牽動南島語系民族的航海文化歷程。記者尤聰光／攝影
一艘即將消失的「竹排仔」，在風帆製成的突破下，燃起了台東大學劉炯錫教授的南島玉路的海洋絲綢，重建台灣南島民族的航海文化及其復興航海技術。記者尤聰光／攝影
一艘即將消失的「竹排仔」，在風帆製成的突破下，燃起了台東大學劉炯錫教授的南島玉路的海洋絲綢，重建台灣南島民族的航海文化及其復興航海技術。記者尤聰光／攝影
2024年6月「竹排仔」跨越黑潮障礙抵達綠島，風帆素材使用黃槿樹皮是一大突破關鍵。圖／劉炯錫教授提供
2024年6月「竹排仔」跨越黑潮障礙抵達綠島，風帆素材使用黃槿樹皮是一大突破關鍵。圖／劉炯錫教授提供

失敗 環島 黑潮

延伸閱讀

康橋車隊完成環島！賈永婕迎接兒歸來　曝勇士進場那刻「受傷同學彼此攙扶」：掌聲淚水不斷

逆向行駛撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 冷氣工遭羈押禁見

康橋車禍挨轟「幹嘛讓學生騎車環島？」　賈永婕挺學校：問題是惡質駕駛

康橋環島車隊遭撞！重傷學生是「西洋劍雙冠高手」 教練心痛發聲

相關新聞

2025「新增3國定假日」！下半年最新請假攻略一次看

立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增「4+1」天國定假日，包括9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲紀念日和農曆小年夜，5月1日勞動節則改為全國放假。對此，《聯合新聞網》也整理出最新請假攻略，供民眾參考。

影／火流星劃過夜空長達5秒 屏東星空大使驚奇：許願綽綽有餘了

昨天晚上11點47分一顆火流星劃過天際，高雄、屏東、台東許多民眾都親眼見證，也有許多監視器、行車記錄器拍到影片。屏東星空...

雨彈凶猛 豪雨特報範圍擴大 彰化、桃園、台中淹水警戒

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率...

雙溪水壩上游豪大雨 10點半起調節性放水

北市府上午指出，氣象署發布天氣警特報，上午7時40分針對台北市北投區發布大雷雨即時訊息。7時45分針對台北市全區發布大雨...

雷雨影響 松山機場上午一度暫停起降 2架次航班受影響

因雷雨影響能見度，民航局說，松山機場上午8時28分起暫停起降，松山機場已於上午8時45分恢復起降，受影響航班2架次。今明...

短延時強降雨來了 降雨熱區擴及整個西半部 影響至晚上

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，西半部地區今天有局部大雨發生的機率，影響時間至晚上，注意雷擊、強陣風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。