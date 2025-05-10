消失的「竹排仔」挑戰黑潮後 將航向4千年南島玉路

一艘即將消失的「竹排仔」，在風帆製成的突破下，燃起了台東大學劉炯錫教授的南島玉路的海洋絲綢，重建台灣南島民族的航海文化及其復興航海技術。他說，歷經多次造船、測試的失敗，終於在2024年6月跨越黑潮障礙抵達綠島，距環島航海就差一步了。若成功世界就會知道台灣為何是整個泛南島民族的母親。

「造一艘千年古船談何容易啊！」劉炯錫談起這段歷程，很有感地說，說到古船竹排仔，差不多台灣1000年前就活躍在西部及台東阿美族都蘭海岸，但隨著時代變遷及造船技術的精進，至今幾乎看不到它的存在，所以他只能從文獻及口述歷史中，不用現代器具和材料，盡可能一點一滴的來還原竹排仔原型，但下水均失敗告終。

他說，從2003年起每次看到團隊辛苦製造的船體被大浪瓦解散落海面上的那一刻，真的有放棄的念頭，但心中立馬浮現原住民先祖歷經多少的失敗最後辦到橫跨海洋的情境，給了他很大的信心和堅定信念，最後於2017年能夠近岸航海成功，但之後卻始終跨不出那道生命之流「黑潮」的障礙，總是差那臨門一腳，檢討發現是風帆材質的問題。

談到風帆素材，劉炯錫笑著表示，他們使用過月桃葉編織，也採集過林投樹葉，但一下水風一吹，秒支離破碎，航行不到10公尺呢！當然幾經檢討和參考其他南島國家，使用瓊麻、鹿皮來當風帆，航行也逐漸有進展，增加幾百公尺幾公里之遠，但仍無法滿足橫跨黑潮的障礙，直到旮亙樂團少多宜老師介紹使用常見的黃槿樹皮，才大突破，去年6月跨越黑潮障礙抵達綠島。

「橫跨黑潮是一個契機！」他充滿信心地說，能夠跨越黑潮，以目前累積的技術，實踐環島航海應該不是夢了，但可惜的是現階段只有海洋委員會補助經費，透過好友林坤正的「好事道」募資平台，希望協助完成重建台灣航海文化的夢，至今僅募集幾萬元，距離今年7月出海的目標費用150萬元還差很多，很希望大家能一起響應讓世界看見台灣。