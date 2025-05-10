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羊膜早破部桃醫剖腹接生 寶寶住院發現肺浸潤
林姓婦人懷孕近39周，日前在家羊水破隨即到衛福部桃園醫院，醫師評估破水33小時，考量胎兒安全，即刻決定剖腹產與順利接生2755公克女嬰。因為是羊膜破裂，新生兒科醫師評估需住院。
住院期間，醫護團隊發現女嬰出現呼吸淺、快的情況，隨即安排抽血與胸部X光檢查，結果顯示雙側肺部有輕微浸潤。由於產程延遲且羊膜早破，醫師投抗生素預防性治療，並使用生理監測器密切觀察生命徵象。經過數日的積極治療後，嬰兒呼吸情況逐漸穩定，生命徵象也恢復正常，住院4日後順利出院，母女平安。
部桃表示，羊水在胎兒發育過程中扮演著至關重要的角色，不僅能緩衝外部衝擊、維持體溫，還有助於胎兒的呼吸、消化與發育。通常羊膜會在分娩過程中自然破裂，釋放羊水。然而，當羊膜提前破裂時，缺乏足夠的羊水會增加胎兒臍帶受壓的風險，甚至可能影響胎兒的肺部發育，導致新生兒呼吸窘迫症候群（RDS）的發生。
此外，胎兒的保護膜一旦破裂超過18小時，感染風險也大幅增加，可能引發早產，因此需要高度警覺並密切醫療監控。
桃園醫院新生兒科主任吳君山指出，面對羊膜早破的孕婦，醫師會根據具體情況全面檢查，並根據懷孕周數決定是否給予類固醇，促進胎兒肺部發育，減少早產兒呼吸窘迫症候群的風險。孕婦在住院期間，通常會接受血氧監測、胎心監測等綜合性檢查，同時嚴密觀察是否出現宮縮或其他併發症，確保母嬰安全。
桃園醫院小兒加護病房護理師曾怡晴提醒，雖然早期破水無法完全預防，但可以透過定期產檢、保持良好衛生習慣來降低風險。此外，若孕婦在孕期發現羊水異常流出、陰道分泌物異常或腹部疼痛等異常情況，應立即就醫，確保母嬰的安全。
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