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健康台灣青年調查 願培養運動興趣習慣僅15.8%

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
黃昆輝教授教育基金會今公布「健康台灣青年」民意調查。記者許維寧／攝影
黃昆輝教授教育基金會今公布「健康台灣青年」民意調查。記者許維寧／攝影

黃昆輝教授教育基金會今公布「健康台灣青年」民意調查，調查顯示，18至22歲年齡層青年在30個健康指標細項的表現水準，願意培養運動興趣和習慣者，只有15.8%；不因工作而放棄運動或休閒者，更只有14.2%。

該調查含6個向度，包括自我發展與情緒管理、人際互動與親密關係、營養健康、運動休閒、健康家庭與社區、疾病預防等，每個向度又分為5個細項題。

民調小組委員馮清皇表示，調查發現青年多高度肯定健康的重要，對6大項青年健康指標認為重要的百分比均超過90%，但表現水準多只在53%至68%間、均不到7成，其中運動休閒、家庭健康等更僅有5成多，代表青年認為重要，但幾乎有3分之1人做不到。

馮清皇談到，若細看不同年齡層在30個健康指標細項的表現水準，以18至22歲青年為例，對不吸菸、酗酒、藥物濫用表現感到最滿意，高達98.2%，但也有數項不理想，如了解自己個性、能力和興趣，自認表現好者僅占18.2％，學會自我情緒管理技巧17.9%，有培養運動習慣者15.8%，不因工作放棄運動或休閒者，更只有14.2%。

對此，馮清皇建議，「中小學體育課一周僅能有幾節嗎？」國民中小學旨在培養國民健康，應再增加運動時間，再者，其實學生多有疑問，為何上課時間是下課時間的五倍，適度的增加下課時間，協助學生運動、音樂欣賞，便能無形中增加運動休閒時就，從小養成習慣。

民調小組召集人郭生玉表示，國民教育、高等教育應重視學校健康教育與運動參與，如透過大學通識課程鼓勵學生，不只從事體育競技，而是兼顧終身都能做、有長遠習慣的運動。

另外，調查也揭示，如針對較為年長的35至40歲者，對預防流行病表現感到最滿意，達94.7%，但有知心好友僅19.6%，不因工作放棄運動或休閒19.4%，充足睡眠的表現更只有18.9%。馮清皇指出，評估與該年齡層於職場內多已升上小主管有關。

本調查採用網路問卷，調查題目包含健康素養六個面向，各5題、共計30題，調查對象為18至40歲國民，有效樣本計1萬4725人。

調查顯示，18至22歲年齡層青年在30個健康指標細項的表現水準，願意培養運動興趣和習慣者，只有15.8%；不因工作而放棄運動或休閒者，更只有14.2%。示意圖。本報資料照片
調查顯示，18至22歲年齡層青年在30個健康指標細項的表現水準，願意培養運動興趣和習慣者，只有15.8%；不因工作而放棄運動或休閒者，更只有14.2%。示意圖。本報資料照片

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