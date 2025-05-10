2025「新增3國定假日」！下半年最新請假攻略一次看

立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增「4+1」天國定假日，包括9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲紀念日和農曆小年夜，5月1日勞動節則改為全國放假。對此，《聯合新聞網》也整理出最新請假攻略，供民眾參考。

2025下半年原有端午、中秋、國慶3次連假，因中秋、國慶假期相近，只需請3天就可以創造9天連假的小確幸！另外，新增的國定假日「教師節」、「光復節」都在週末，經彈性調整多了兩次3天連假，「行憲紀念日」在禮拜四，若禮拜五請特休即可變成4天連假。

2025下半年最新請假攻略一次看

端午連假：5/30（五）至6/1（日），共3天

教師節：9/27（六）至9/29（一），共3天

中秋、國慶連假：10/4（六）至10/12（日），共9天，請3休9

光復節：10/24（五）至10/26（日），共3天

行憲紀念日：12/25（四）至12/28（日），共4天，請1休4

此外，從明年開始，過年期間至少有7天連假，將從小年夜開始起放，最多達到10天。不過，目前內政部尚未更新2025年行事曆，新增國定假日及補假，仍需以人事行政總處為準。