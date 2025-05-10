聽新聞
0:00 / 0:00
2025「新增3國定假日」！下半年最新請假攻略一次看
立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增「4+1」天國定假日，包括9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲紀念日和農曆小年夜，5月1日勞動節則改為全國放假。對此，《聯合新聞網》也整理出最新請假攻略，供民眾參考。
2025下半年原有端午、中秋、國慶3次連假，因中秋、國慶假期相近，只需請3天就可以創造9天連假的小確幸！另外，新增的國定假日「教師節」、「光復節」都在週末，經彈性調整多了兩次3天連假，「行憲紀念日」在禮拜四，若禮拜五請特休即可變成4天連假。
2025下半年最新請假攻略一次看
端午連假：5/30（五）至6/1（日），共3天
教師節：9/27（六）至9/29（一），共3天
中秋、國慶連假：10/4（六）至10/12（日），共9天，請3休9
光復節：10/24（五）至10/26（日），共3天
行憲紀念日：12/25（四）至12/28（日），共4天，請1休4
此外，從明年開始，過年期間至少有7天連假，將從小年夜開始起放，最多達到10天。不過，目前內政部尚未更新2025年行事曆，新增國定假日及補假，仍需以人事行政總處為準。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言