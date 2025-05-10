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雨彈凶猛 豪雨特報範圍擴大 彰化、桃園、台中淹水警戒

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
今深夜起受到鋒面影響，明（7日）各地都有明顯降雨，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，甚至還有局部大雨機率。聯合報系資料照
今深夜起受到鋒面影響，明（7日）各地都有明顯降雨，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，甚至還有局部大雨機率。聯合報系資料照

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率，西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風、低窪地區慎防積水、山區慎防坍方及落石。影響時間至晚上。

豪雨：桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義縣。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、新竹市、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣。

水利署防災資訊網也公布淹水警戒，提醒低窪地區及道路特別注意防範積淹水。一級：彰化縣溪湖鎮，二級：彰化縣二林鎮、埔鹽鄉、埤頭鄉、芬園鄉，以及桃園市平鎮區、台中市新社區。

新竹

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