火流星？ 東南部昨深夜藍綠色火球閃耀夜空 氣象署：非閃電

屏東、高雄、台東昨天深夜都有民眾直擊疑似「火流星」，巨大的藍綠色火球劃過夜空，將黑夜瞬間照亮成藍色天空。連前中央氣象局長鄭明典也稱奇，好奇是否和冷戰時期的前蘇聯人造衛星掉落有無關聯。

對此，中央氣象署預報員李名翔表示，昨天在台東附近和外海沒有觀測到閃電現象，推估這個現象和天氣沒有太直接關係，至於其他因素，氣象署目前無法證實。

外媒報導，1972年3月31日由前蘇聯發射的「Cosmos 482」太空探測器，原本是要前往金星進行探測任務。由於火箭設備出狀況，導致「Cosmos 482」在外太空解體，困在地球軌道上，成為太空垃圾長達53年，預期將可能於台灣時間5月10日中午到傍晚墜落地球。