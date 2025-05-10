影／火流星劃過夜空長達5秒 屏東星空大使驚奇：許願綽綽有餘了
昨天晚上11點47分一顆火流星劃過天際，高雄、屏東、台東許多民眾都親眼見證，也有許多監視器、行車記錄器拍到影片。屏東星空大使施世治當時正在屏東車城國小目睹，他說這是他看過最亮最長的火流星，把夜空都照亮了，真的非常幸運。
位於屏東滿州國小東方監視器和星空魚眼，正好捕捉到這顆少見的超級火流星，據其日誌資料，流星啟始位置方位角90度仰角48度，消失位置方位角30度兩角10度，流星軌跡橫跨60度。施世治說，感謝縣府支持設置這個流星監視站，才能拍下這難得天文奇景。
施世治當時一個人在車城國小操場，他說，這顆超級綠色火流星亮度穿越高空雲，位置從蛇夫座再到天鵝座，橫跨天空超過60度，亮度大概有−10等，時間大約有5秒鐘，超長超亮實在太令人驚奇，也是他看過最長最亮的火流星。
他解釋，流星軌跡長度計算方式，把手臂伸直一個拳頭寬為10度，一般流星30度就算長了，這顆流星60度真的非常長。星等則是指星體在天空中的相對亮度，負值愈亮正值愈暗，差一星等亮度差2.54倍。
根據維基百科資料，天體中太陽為−26.7，滿月為−12.8，金星最亮時為−4.89，太陽之外最亮的恆星天狼星為−1.44，一般人肉眼能分辨極限約6.5。施世治說，這顆火流星亮度約−10等，比金星、天狼星亮非常多。
他說，當時天空的高空雲很厚，一般的流星光芒都會被遮住，但這顆火流星還是這麼亮，如果沒有雲的話會更壯觀。一般流星大概都只有2秒鐘長，這顆火流星長達5秒鐘，還有帶煙的感覺，他笑說，「要許願的話時間真的綽綽有餘了」。
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