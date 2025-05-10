快訊

日職／古林睿煬母親節登板戰樂天 火腿隊有「甜蜜煩惱」

白沙屯媽生氣了？香燈腳搶轎爆推擠…鑾轎突「斷棍」切面超平整

聽新聞
0:00 / 0:00

鋒面強對流發展旺 北部密集閃電 明天降雨熱區轉中南部

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今明兩天受到鋒面影響，各地天氣不穩定，容易有陣雨或雷雨發生，並且可能有大雨或局部豪雨發生機率。本報資料照片
今明兩天受到鋒面影響，各地天氣不穩定，容易有陣雨或雷雨發生，並且可能有大雨或局部豪雨發生機率。本報資料照片

今明兩天受到鋒面影響，各地天氣不穩定，中央氣象署預報員李名翔表示，容易有陣雨或雷雨發生，並且可能有大雨或局部豪雨發生機率。鋒面影響期間，當中可能會有中小尺度強對流發展，並且伴隨強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

李名翔表示，到了下周一鋒面移動到巴士海峽，南台灣水氣還是偏多，其他地區從短暫雨轉成多雲天氣。下周二水氣更進一步減少，各地天氣比較穩定，大致上多雲到晴天氣為主。

目前鋒面來到台灣北部，李名翔表示，鋒面上面有比較強的對流發展。從早上開始北部、中南部陸陸續續有對流發展，並且往陸地移動，北部降雨比較明顯，也有觀測到密集的閃電；中南部目前斷斷續續的陣雨為主。整個西半部地區留意短延時強降雨的發生。

今天北部和南部早上都有明顯雨勢發生，李名翔表示，尤其北部地區多處觀測到時雨量大於40毫米以上，也就是達到短延時大雨的標準。南部地區則在嘉義也有觀測到時雨量大於40毫米以上，氣象署已經針對整個西半部地區和宜蘭發布大雨特報，其中在桃園、新竹、嘉義發布豪雨特報。

降雨趨勢，李名翔表示，明天隨著鋒面往南移動，雨勢比較明顯的地方在中南部和東南部地區，各地留意局部大雨，中南部和東南部、其他山區也可能有局部豪雨發生。下周一鋒面移動到巴士海峽，南台灣偶爾還是有陣雨或雷雨，其他地區慢慢從短暫雨轉成多雲的天氣。

李名翔表示，下周二、下周三水氣更進一步減少，各地恢復多雲到晴的天氣。不過，在中午過後，山區可能有比較零星的短暫陣雨。

另外，李名翔表示，下周三在東南部、恆春半島可能會有局部短暫陣雨。下周四、下周五環境風場偏東南風，迎風面的東南部和恆春半島可能會有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴為主，中午過後山區降雨有機會擴展到平地。

溫度趨勢，李名翔表示，今明兩天受到降雨影響，加上東北風增強，今天整體氣溫比昨天還要下降，中部以北、東部高溫降到25、26度左右，入夜之後氣溫更進一步下降，北部低溫可能降到20度以下，中部到東部低溫20至22度。明天白天比今天更下降一些，預計在北部和中部、東部高溫22度左右，南部高溫降到26至28度，明天整天感受偏涼。

李名翔表示，下周一隨著降雨開始趨緩，溫度會明顯回升。下周二西半部高溫有機會回升到28至30度，後期恢復到偏暖、悶熱的天氣型態。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

鋒面 高溫

延伸閱讀

北部雷聲隆隆、高雄沿海有閃電 鄭明典：鋒面+地形影響

強對流發展伴隨明顯閃電 北市府：全區發布大雨特報

7縣市大雨特報 大雷雨轟北北桃 雙溪山區暴雨國家級警報響

雷雨帶正進入台南及北高雄 留意瞬間大雨雷擊及強風

相關新聞

影／火流星劃過夜空長達5秒 屏東星空大使驚奇：許願綽綽有餘了

昨天晚上11點47分一顆火流星劃過天際，高雄、屏東、台東許多民眾都親眼見證，也有許多監視器、行車記錄器拍到影片。屏東星空...

雨彈凶猛 豪雨特報範圍擴大 彰化、桃園、台中淹水警戒

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率...

雙溪水壩上游豪大雨 10點半起調節性放水

北市府上午指出，氣象署發布天氣警特報，上午7時40分針對台北市北投區發布大雷雨即時訊息。7時45分針對台北市全區發布大雨...

雷雨影響 松山機場上午一度暫停起降 2架次航班受影響

因雷雨影響能見度，民航局說，松山機場上午8時28分起暫停起降，松山機場已於上午8時45分恢復起降，受影響航班2架次。今明...

短延時強降雨來了 降雨熱區擴及整個西半部 影響至晚上

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，西半部地區今天有局部大雨發生的機率，影響時間至晚上，注意雷擊、強陣風...

台東深夜「神秘之光」照的比白天亮 百公里都感受到了

台東地區昨深夜11點47分，天空突然亮了起來，隨即一道光體劃過，遠至百公里的長濱、達仁都看到，縣境內所有觀光即時影像也都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。