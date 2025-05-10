鋒面強對流發展旺 北部密集閃電 明天降雨熱區轉中南部

今明兩天受到鋒面影響，各地天氣不穩定，中央氣象署預報員李名翔表示，容易有陣雨或雷雨發生，並且可能有大雨或局部豪雨發生機率。鋒面影響期間，當中可能會有中小尺度強對流發展，並且伴隨強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

李名翔表示，到了下周一鋒面移動到巴士海峽，南台灣水氣還是偏多，其他地區從短暫雨轉成多雲天氣。下周二水氣更進一步減少，各地天氣比較穩定，大致上多雲到晴天氣為主。

目前鋒面來到台灣北部，李名翔表示，鋒面上面有比較強的對流發展。從早上開始北部、中南部陸陸續續有對流發展，並且往陸地移動，北部降雨比較明顯，也有觀測到密集的閃電；中南部目前斷斷續續的陣雨為主。整個西半部地區留意短延時強降雨的發生。

今天北部和南部早上都有明顯雨勢發生，李名翔表示，尤其北部地區多處觀測到時雨量大於40毫米以上，也就是達到短延時大雨的標準。南部地區則在嘉義也有觀測到時雨量大於40毫米以上，氣象署已經針對整個西半部地區和宜蘭發布大雨特報，其中在桃園、新竹、嘉義發布豪雨特報。

降雨趨勢，李名翔表示，明天隨著鋒面往南移動，雨勢比較明顯的地方在中南部和東南部地區，各地留意局部大雨，中南部和東南部、其他山區也可能有局部豪雨發生。下周一鋒面移動到巴士海峽，南台灣偶爾還是有陣雨或雷雨，其他地區慢慢從短暫雨轉成多雲的天氣。

李名翔表示，下周二、下周三水氣更進一步減少，各地恢復多雲到晴的天氣。不過，在中午過後，山區可能有比較零星的短暫陣雨。

另外，李名翔表示，下周三在東南部、恆春半島可能會有局部短暫陣雨。下周四、下周五環境風場偏東南風，迎風面的東南部和恆春半島可能會有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴為主，中午過後山區降雨有機會擴展到平地。

溫度趨勢，李名翔表示，今明兩天受到降雨影響，加上東北風增強，今天整體氣溫比昨天還要下降，中部以北、東部高溫降到25、26度左右，入夜之後氣溫更進一步下降，北部低溫可能降到20度以下，中部到東部低溫20至22度。明天白天比今天更下降一些，預計在北部和中部、東部高溫22度左右，南部高溫降到26至28度，明天整天感受偏涼。