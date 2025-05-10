快訊

日職／古林睿煬母親節登板戰樂天 火腿隊有「甜蜜煩惱」

白沙屯媽生氣了？香燈腳搶轎爆推擠…鑾轎突「斷棍」切面超平整

聽新聞
0:00 / 0:00

民團緊盯「狼醫」查詢平台建置延宕 衛福部：內部還需討論

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
醫師被控性騷或猥褻事件頻傳，衛福部今年初表態，3個月內將研議揭露平台公布醫師名單、醫院等，今天最新表示，近期還需要繼續開會研議，討論包含個資保護，以及修法內容。衛福部示意圖。記者李青縈／攝影
醫師被控性騷或猥褻事件頻傳，衛福部今年初表態，3個月內將研議揭露平台公布醫師名單、醫院等，今天最新表示，近期還需要繼續開會研議，討論包含個資保護，以及修法內容。衛福部示意圖。記者李青縈／攝影

醫師被控性騷或猥褻事件頻傳，衛福部今年初表態，3個月內將研議揭露平台公布醫師名單、醫院等，但已數月過去仍沒有進度；民團呼籲，避免濫用醫療權利的從業人員船過水無痕。衛福部今表示，近期仍要繼續開會研議，討論包含個資保護，以及修法內容。

去年起發生多起醫師性騷、性侵案，從台大不孕症權威C教授性騷擾住院醫師、小兒心臟科屆檢查機會對女童母女襲胸等。衛福部今年1月初承諾會研議建平台，公布不良醫師紀錄，並在3個月內完成平台建置作業。

醫療改革促進會日前發布貼文表示，根據「兒童及少年福利與權益保障法」規定，猥褻兒少得公布加害人姓名；狼師、兒虐幼保員都有定期公開機制，甚至涉及性別及不當對待事件者，將會被處以終身或幾年內不可任用，也無法進到教保服務機構工作。然而，社會對狼醫卻是輕輕放下，甚至仍能持續提供看診服務。

對比英、美等國建置供民眾查詢醫師經歷的平台，裡面可以看到醫師資格、專業領域、背景、紀律處分紀錄等，強化民眾自主把關。醫改會呼籲建立不良醫師的公開查詢平台，讓民眾可以查詢狼醫或因其他原因受懲戒、判決定讞的醫師名單。

「狼醫也是由群體養大，需要社會監督改革」，醫改會呼籲，公開資訊除顧及病人就醫權益，也是對受害者的一種尊重，避免濫用醫療權力的從業人員環境船過水無痕，呼籲持續關注進度即時遏止這類事件再發生。

衛福部次長林靜儀指出，近期仍需要持續開會，包含個資、病患保護等法規仍有相關流程需要討論。衛福部醫事司司長劉越萍說，醫事司主的醫療法對於公布資訊目前沒有法源依據，可能會需要修性騷擾防治法，還需要跨司署討論研議。

衛福部保護司司長張秀鴛指出，原先性騷擾防治的系統是有被害人角度設計，但狼醫平台需要的資訊是以行為人出發，如果系統有資料，行政協助上可以跟醫事司平台介接，但仍是需要找法源依據。

個資 衛福部 醫師

延伸閱讀

新法擬調整隔熱紙透光率 民團籲全面落實：現行車輛應有落日條款

4年挹注135億 衛福部啟動第2期優化兒童醫療照護

兒科住院醫師人力谷底反彈 兒科醫學會嘆人才轉入診所

民團控高鐵延伸宜蘭案7大疏失 前交長賀陳旦：斬斷台鐵生命線

相關新聞

2025「新增3國定假日」！下半年最新請假攻略一次看

立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增「4+1」天國定假日，包括9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲紀念日和農曆小年夜，5月1日勞動節則改為全國放假。對此，《聯合新聞網》也整理出最新請假攻略，供民眾參考。

影／火流星劃過夜空長達5秒 屏東星空大使驚奇：許願綽綽有餘了

昨天晚上11點47分一顆火流星劃過天際，高雄、屏東、台東許多民眾都親眼見證，也有許多監視器、行車記錄器拍到影片。屏東星空...

雨彈凶猛 豪雨特報範圍擴大 彰化、桃園、台中淹水警戒

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率...

雙溪水壩上游豪大雨 10點半起調節性放水

北市府上午指出，氣象署發布天氣警特報，上午7時40分針對台北市北投區發布大雷雨即時訊息。7時45分針對台北市全區發布大雨...

雷雨影響 松山機場上午一度暫停起降 2架次航班受影響

因雷雨影響能見度，民航局說，松山機場上午8時28分起暫停起降，松山機場已於上午8時45分恢復起降，受影響航班2架次。今明...

短延時強降雨來了 降雨熱區擴及整個西半部 影響至晚上

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，西半部地區今天有局部大雨發生的機率，影響時間至晚上，注意雷擊、強陣風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。