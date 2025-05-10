民團緊盯「狼醫」查詢平台建置延宕 衛福部：內部還需討論

醫師被控性騷或猥褻事件頻傳，衛福部今年初表態，3個月內將研議揭露平台公布醫師名單、醫院等，但已數月過去仍沒有進度；民團呼籲，避免濫用醫療權利的從業人員船過水無痕。衛福部今表示，近期仍要繼續開會研議，討論包含個資保護，以及修法內容。

去年起發生多起醫師性騷、性侵案，從台大不孕症權威C教授性騷擾住院醫師、小兒心臟科屆檢查機會對女童母女襲胸等。衛福部今年1月初承諾會研議建平台，公布不良醫師紀錄，並在3個月內完成平台建置作業。

醫療改革促進會日前發布貼文表示，根據「兒童及少年福利與權益保障法」規定，猥褻兒少得公布加害人姓名；狼師、兒虐幼保員都有定期公開機制，甚至涉及性別及不當對待事件者，將會被處以終身或幾年內不可任用，也無法進到教保服務機構工作。然而，社會對狼醫卻是輕輕放下，甚至仍能持續提供看診服務。

對比英、美等國建置供民眾查詢醫師經歷的平台，裡面可以看到醫師資格、專業領域、背景、紀律處分紀錄等，強化民眾自主把關。醫改會呼籲建立不良醫師的公開查詢平台，讓民眾可以查詢狼醫或因其他原因受懲戒、判決定讞的醫師名單。

「狼醫也是由群體養大，需要社會監督改革」，醫改會呼籲，公開資訊除顧及病人就醫權益，也是對受害者的一種尊重，避免濫用醫療權力的從業人員環境船過水無痕，呼籲持續關注進度即時遏止這類事件再發生。

衛福部次長林靜儀指出，近期仍需要持續開會，包含個資、病患保護等法規仍有相關流程需要討論。衛福部醫事司司長劉越萍說，醫事司主的醫療法對於公布資訊目前沒有法源依據，可能會需要修性騷擾防治法，還需要跨司署討論研議。

衛福部保護司司長張秀鴛指出，原先性騷擾防治的系統是有被害人角度設計，但狼醫平台需要的資訊是以行為人出發，如果系統有資料，行政協助上可以跟醫事司平台介接，但仍是需要找法源依據。